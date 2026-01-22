Ocak ayı kapasite kullanım oranı belli oldu TCMB'nin açıkladığı mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, 0,3 puan azalışla yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı.

Göster Hızlı Özet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayı İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, 0,3 puan düşüşle yüzde 74,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İmalat Sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren toplam 1.752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar değerlendirildi. Buna göre imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, ocak ayında geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu. MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTTI İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı. Ekonomi Haberleri Reel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,6 oldu

14. Çalışma Meclisi Toplantısı Ankara'da başladı! Dijital dönüşüm konuşuluyor

Tüketici güven endeksi 83,7'ye çıktı