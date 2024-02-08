Ocak ayının kazandıran yatırımı: Külçe altın Ocak ayında hangi yatırımın sahibine daha çok kazandırdığı belli oldu. Aylık, üç aylık ve yıllık en yüksek reel getiri külçe altında yaşandı. BIST 100 endeksi ise altı aylık değerlendirmede yatırımcısına kazandıran araç oldu.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,35 oranında külçe altında gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın, yüzde 2,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 0,58, Amerikan Doları yüzde 0,71, euro yüzde 0,78, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,51 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; BIST 100 endeksi yüzde 2,96, Amerikan Doları yüzde 3,09, euro yüzde 3,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,87 ve DİBS yüzde 7,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık değerlendirmede altın kazandırdı

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,37 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,30 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık sürekte kazandıran BIST 100 endeksi oldu

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,76 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,26 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 35,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,93 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, euro yüzde 12,40, Amerikan doları yüzde 11,03 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,46 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 20,98 ve DİBS yüzde 48,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 1,69, Amerikan doları yüzde 2,88, BIST 100 endeksi yüzde 7,75, mevduat faizi (brüt) yüzde 30,88 ve DİBS yüzde 54,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.