Ocak-mayıs döneminde 22,1 milyon dolarlık balık unu ve yağı ihraç edildi

Ocak-mayıs döneminde 22,1 milyon dolarlık balık unu ve yağı ihraç edildi

Türkiye ihracatta çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Su ürünlerinin işlenmesinden meydana gelen balık unu ve yağı ürünleri de bu çeşitlerden biri.

İhracatta önemli bir yer kaplayan katma değerli gıda ürünlerinden biri de balık unu ve yağı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'den, yılın ilk 5 aylık döneminde yapılan balık unu ve yağı ihracatıyla elde edilen gelir yüzde 71 artarak 22 milyon 193 bin 838 dolara ulaştı.

Samsun, Avrupa, Rusya ve Trabzon illerine kapsayan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yılın 5 ayında 17 ülkeye 7 bin 921 ton balık unu ve yağı ihraç edildiğini belirtti.

İhracat miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 71 arttı

AA'nın haberine göre, söz konusu dış satımdan 22 milyon 193 bin 838 dolar gelir sağlandığını aktaran Kobya, "Geçen yılın aynı döneminde 6 bin 294 ton balık unu ve yağı ihracatından 12 milyon 981 bin 539 dolar kazanç sağlanmıştı. Ülkemizden yapılan balık unu ve yağı ihracatı miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 71 artmış oldu." dedi.

En fazla talep Peru, Norveç ve Fransa'dan

Kobya; Peru, Norveç ve Fransa'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler olduğuna işaret ederek geçen yıldan farklı olarak Yemen ve Almanya'ya da bu dönem ihracat yapıldığını kaydetti.

Balık unu ve yağı dış satımında Trabzon'un ön plana çıktığına dikkati çeken Kobya, Trabzon'dan Peru, Norveç, Fransa, Kolombiya ve İsrail'e 7 bin 478 ton balık unu ve yağı ihracatından 21 milyon 236 bin 367 dolar kazanç sağlandığını ifade etti.