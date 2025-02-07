Ödemeler dengesi beklentisi belli oldu

AA

2024 yılının cari açığı, önümüzdeki hafta aylık ve yıllık olarak açıklanacak.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, kasımda 2 milyar 871 milyon dolar fazla verirken yıllıklandırılmış cari açık 7 milyar 372 milyon dolar olmuştu.

"Aralık 2024 Ödemeler Dengesi" verisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Şubat'ta netleşecek.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKONOMİSTLERİN ARALIK AYI BEKLENTİ ARALIĞI

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari denge beklentileri, 4 milyar 800 milyon dolar açık ile 1 milyar dolar fazla arasında değişti.

EKONOMİSTLERİN YILLIK BEKLENTİSİ

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 9 milyar dolar ile 10 milyar 406 milyon dolar aralığında yer aldı.

2025 YILI SONUNDAKİ BEKLENDİ

2025 sonunda ise cari işlemler açığının 19 milyar 909 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.