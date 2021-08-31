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- Öğretmenlere, öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Öğretmenlere, öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
- AA
- 31.08.2021 - 21:55
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla 81 ile ödenekle ilgili yazı gönderildi.
1250 LİRALIK ÖDENEK, 2 EYLÜL'DEN İTİBAREN ÖDENMEYE BAŞLAYACAK
Yazıda öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.