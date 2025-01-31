Ömer Bolat: 2024 yılı mal ihracatı 262 milyar dolarla rekor kırdı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı genelinde mal ihracatımız, 2023 yılına göre 6,2 milyar dolar artarak, 262 milyar dolara ulaşmış ve cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır." dedi.

"TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2024 Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Türkiye 2024 yılında dış ticaret alanında başarılı bir dengeleme dönemi geçirmiştir." değerlendirmesinde bulunan Batan Bolat'ın yayanladığı mesajda kullandığı ifadeler şöyle oldu:

İhracatımız mallar bazında yüzde 2,5 puan artışla 262 milyar dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 4,9 azalışla 344 milyar dolara gerilemiştir. Dış ticaret açığımızda da 24 milyar dolar civarında bir iyileşme gerçekleşmiştir. Bu da cari işlemler açığının iyileşmesine, cari açığın gerilemesine önemli bir katkı yapmıştır. Dış ticaret ve cari işlemlerdeki bu olumlu gelişmeler ve iyileşme tablosu, para ve döviz piyasalarının istikrar kazanmasını, Türkiye’nin uluslararası alandaki kredibilitesinin artmasını ve enflasyon ile mücadelede fiyat artış hızının düşürülmesini de beraberinde getirmiştir.

"BAŞARI, ORTAK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Dünyada, ekonomik durgunluk ve artan korumacılık dolayısıyla zorlu bir yıl olan 2024 yılında Türkiye’nin sanayide, tarımda, madencilik ve hizmetler ihracatında gösterdiği bu başarılı performans, hükümetimizin ve fedakar ihracatçılarımızın ortak çalışmasının bir tezahürüdür.

2024 yılı dış ticaret verilerindeki olumlu gelişmeler, ekonomi programımızın olumlu etkilerini net bir şekilde göstermeye devam etmektedir. İhracattaki artış, ithalattaki azalışla sayesinde bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendiriyoruz, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesini sağlıyoruz.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mesajında dış ticaret dengesiyle ilgili belirtilen detaylar:

- 2024 yılında faaliyet illeri bazında 31 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 55 ilde ihracat arttı.

- 2024 yılında 224 ülkeye ihracat yapılmıştır. Bu ülkelerden 53’üne 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılmıştır. Ülkelere göre ihracatta 60 ülkeye tarihin en yüksek ihracatı yapılmıştır.

- Avrupa Birliği üye ülkelerine (AB-27) 2024 yılında yaptığımız ihracat bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artış ile 108,5 milyar dolara ulaşarak en yüksek değerine çıkmıştır. Türk Cumhuriyetleri’ne yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artarak 11,1 milyar dolara ulaşmış ve bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıkmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle gerçekleştirilen ihracat, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artış göstererek 69,9 milyar dolarlık tarihi rekor seviyeye ulaşmıştır.

- 2024 yılında 1 milyar doların üstünde ihracatı gerçekleştirilen fasıl sayısı 53 olmuştur. Fasıllara göre ihracatta 41 fasılda tarihin en yüksek ihracatı yapılmıştır. 42 fasılda dış ticaret fazlası verilmiştir.

· 2024 yılı ihracatında imalat sanayi 246,5 milyar dolar ile en yüksek değere yükselmiştir. (Toplam ihracatta imalat sanayi ihracatımızın payı: yüzde 94,1’dir.) Böylelikle Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatındaki pay 2024 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan artış göstererek yüzde 41,1’e çıkmıştır.

· Bugün TÜİK tarafından açıklanan bir diğer veri olan turizm istatistiklerine göre, 2024 yılında turizm gelirleri geçen yıla göre yüzde 8,3 artışla 61,1 milyar dolara yükselmiştir. Toplam ziyaretçi sayısı ise 62,2 milyon kişiye yükselmiştir.

· Bu kapsamda hizmet ihracatında kaydedilen güçlü performans ile mal ve hizmetler toplamı için 2024 yılı başında Cumhurbaşkanımızca ortaya konulan 375 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını memnuniyetle görüyoruz.

· Katma değeri yüksek ve inovasyona dayalı üretimle küresel ticaretteki konumumuzu güçlendirmek adına Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi için destek programlarımızı, ticari diplomasi girişimlerimizi ve yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla yürütülen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

- Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Aralık ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 2,1 oranında artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Böylece Aralık ayı ile birlikte, son 12 ayın 7’sinde o ayın en yüksek mal ihracatı gerçekleşmiştir.

- 2024 yıl genelinde ihracatımız 2023 yılına göre 6,2 milyar dolar artışla 261,9 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır.

- 2024 yılı Aralık ayında ithalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 oranında artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son 12 ayın 8’inde ithalatımız gerilemiştir.Böylece 2024 yıl genelinde ithalatımız 2023 yılına göre yüzde 5 azalarak 344 milyar dolara gerilemiştir.

- 2024 yılı Aralık ayı dış ticaret açığımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,9 oranında artarak 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son 12 ayın 7’sinde dış ticaret açığımız gerilemiştir.

- 2024 yılında dış ticaret açığımız geçen yıla göre yüzde 22,7 azalarak 106,3 milyar dolardan 82,2 milyar dolara gerilemiştir.

- 2024 yılı Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 puan azalarak yüzde 72,8 olmuştur. 2024 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,5 puan artarak yüzde 76,1 seviyesine yükselmiştir.

- Bugün TÜİK tarafından açıklanan bir diğer veri olan Turizm İstatistiklerine göre 2024 yılında turizm gelirleri geçen yıla göre yüzde 8,3 artışla 61,1 milyar dolara yükselmiştir. Toplam ziyaretçi sayısı ise 62,2 milyon kişiye yükselmiştir.

- Mal ve hizmet ticaretinde sağladığımız bu başarıyla birlikte 2024 yıl sonunda cari işlemler açığımızın GSYH’ye oranının yüzde 1’in altına ineceğini tahmin ediyoruz.