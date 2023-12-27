Ömer Bolat açıkladı! Kafelerin keyfi zam dönemi sona erdi Ticaret Bakanı Bolat, etiket yönetmeliğinin 2024'ün ilk gününden itibaren yürürlükte olacağını açıkladı. Bolat'a göre, yeni etiket yönetmeliğiyle daha modern bir alım satım işlemi gerçekleştirilebilecek.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılında yürürlüğe girecek etiket yönetmeliğini anlattı.

Bakan Bolat, lokanta, kafe ve pastanelere gidenlerin, ısmarlayacağı yiyecek ve içeceğin fiyatın ne kadar olacağını artık mekana girmeden önce kapısında bulunan tarifelerden öğrenebileceğini dile getirdi.

Bu tarifelerin anlaşılır ve okunabilecek büyüklükte olma zorunluğunun da bulunduğunu anlatan Bakan Bolat'a göre, vatandaşlar restoran, kafe ve pastanelerde ne ısmarlarsa kaç lira ödeyeceğini bilerek içeriye girecek ve belirsizliklerle, tartışmalar ortadan kalkacak.

"Satıcı isteğine göre sık sık zam yapma rahatlığında olamayacak"

Bolat'ın yeni etiket yönetmeliğine ilişkin NTV'deki açıklamaları şöyle:

Keyfilik yaşanıyor, menülerde fiyat yazmıyor, hesaplarda itilaf çıkıyor, huzursuzluk hakim. 1 Ocak itibarıyla kafe, restoran, lokanta ve pastanelerde ürünlerin isimleri ve fiyatları kapının girişinde yer alacak. Bu yönetmelikle birlikte ürünlerin isim ve fiyatları kapının girişinde anlaşılır büyüklükte yer alacak. Daha medeni ve modern bir anlayış gelecek. Yeni etiket yönetmeliğiyle daha modern bir alım satım işlemi gerçekleştirilecek. Satıcı isteğine göre sık sık zam yapma gibi bir rahatlığında kavuşamayacak. Müşteri, onları görünce ister girer, ister girmez.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İndirim kampanyaları devam ediyor.



Zeytinyağında, ayçiçek, domates salçasında ihracat gelirlerinden vazgeçerek fedakarlık yaptık.



Fahiş fiyat artışını önlemede kararlıyız, maliyet ve fiyat denetimlerini artırdık. Denetimleri artırarak ciddi fiyat azalışlarını gördük.



İlan sitelerinde yetkisiz ve yanıltıcı ilan yayınlatanlara 100 bin lira ceza getirdik.



Kaotik ve piyasa bozucu davranışlara müsamaha etmeyeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)