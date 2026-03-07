Rusya'dan Avrupa'ya gaz uyarısı: Depolarınız yüzde 30'un altına düştü

Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa ülkelerinin depolardaki gazı hızlı şekilde kullandığı ifade edildi.

Açıklamada özellikle Hollanda’daki yer altı depolarında doluluk oranının yüzde 10’un altına düştüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, “Avrupa genelinde doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 30’un altına indi. Kışa hazırlık amacıyla depolara pompalanan tüm gaz şubat ortasında çekildi. Şu anda önceki yıllardan kalan stoklardan kullanım yapılıyor.” ifadeleri kullanıldı.

RUS GAZININ AVRUPA'DAKİ PAYI DÜŞTÜ

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022 yılına kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40 seviyesine kadar yükseltmişti.

Ancak yaptırımlar ve enerji politikalarındaki değişim nedeniyle Avrupa ülkeleri ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine yöneldi.

Bu gelişmenin ardından Gazprom’un Avrupa’ya gaz sevkiyatı ciddi şekilde azaldı.

Şirketin verilerine göre Gazprom, 2024 yılında Avrupa’ya yaklaşık 15 milyar metreküp gaz gönderirken, bu miktar 2021 yılında 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

PUTİN'DEN YENİ TALİMAT

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tamamen çekilebileceğini belirterek hükümete yeni bir talimat verdi.

Putin, Avrupa Birliği’ne gaz sevkiyatının tamamen durdurulması ihtimali için gerekli hazırlıkların yapılmasını istedi.