Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi

Türkiye, enflasyon ile mücadeleye devam ediyor.

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş birtakım belirsizlikleri de beraberinde getirirken gözler Perşembe gününe çevirildi.

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü yılın ikinci toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

OCAK AYINDA FAİZ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.

EKONOMİSTLER SABİT TUTULMASINI BEKLİYOR

TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ankete göre ekonomistlerin mart ayı toplantısı için medyan beklentisi de faizin yüzde 37 seviyesinde korunacağı yönünde oldu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentileri de ankette yer aldı.

Buna göre katılımcıların yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 30 seviyesinde oluştu.