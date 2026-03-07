Plastik poşet ücretlendirmesiyle 2,8 milyon ton atık önlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi, Türkiye’de atık yönetimi ve geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulandı. Başlangıçta yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2024’te yüzde 36,08’e yükseldi; hedef 2035’te yüzde 60 olarak belirlendi.

SOMUT KAZANIMLAR VE TASARRUF

Sıfır Atık Hareketi ile 8 yılda:

32,5 milyon ton kağıt-karton,

9,1 milyon ton plastik,

3,1 milyon ton cam,

6,4 milyon ton metal,

23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık geri kazanıldı.

Geri dönüşümle ekonomiye 256 milyar lira katkı sağlanırken, 1,71 trilyon litre su ve 54,6 milyar litre petrolden tasarruf edildi. Ayrıca, 227,3 milyar kilovatsaat enerji kazanımı ile 40 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılandı ve 150 milyon ton karbondioksit salımı önlendi.

PLASTİK POŞET UYGULAMASI ETKİLİ OLDU

2019-2025 yılları arasında plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik ham madde ithali azaltıldı ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf sağlandı; ayrıca 168 bin ton sera gazı emisyonu önlendi.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ MİLYONLARA ULAŞIYOR

Sıfır Atık farkındalık eğitimleri 21 milyon 869 bin 152 kişiye ulaştı. Atık yağ, pil, ömrünü tamamlamış lastik ve elektrikli-elektronik atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanımı konularında eğitimler ve mevzuat çalışmaları devam ediyor.

Depozito İade Sistemi ile içecek ambalajlarının geri dönüşümü yaygınlaştırılarak, atıkların ekonomiye daha etkin kazandırılması hedefleniyor.