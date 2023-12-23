Ömer Bolat, asgari ücret artışı sonrasında zam yapacaklara karşı önlemleri aktardı Ticaret Bakanı Bolat, asgari ücretteki artış oranının maliyetlerle aynı şekilde yansımadığı halde, zammı fırsat bilerek fiyat artıracakların denetlececeğini bildirdi. Bolat ayrıca, konut ve araç fiyatlarının düşüşüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CNN Türk'te gazeteci Hakan Çelik’in sorularını yanıtlarken Türkiye'nin 21 yıldır siyasi istikrar sürecinde çok önemli kazanımlar elde ettiğini açıkladı.

Türkiye siyasi istikrarıyla ekonomik gücüyle, soft power yumuşak gücüyle bir barış elçisi konumuna sahip olmasına değinen Bakan Bolat, başta, ABD ve Avrupa şirketleri olmak üzere, Türkiye'de üretim Türkiye'den tedarik yapma konusunda büyük bir istek olduğunu ortaya koydu.

Ömer Bolat, asgari ücret artışını fırsata dönüştürüp zam yapılmasna karşı denetim ve ceza uygulamasını da dile getirdi.

Bakan Bolat, Türkiye'ye gelen yabancı yatırımın arttığıın ve milli gelirin 250 milyar dolardan 1 trilyon 75 milyar dolara geldiğini hatırlatarak şu bilgileri verdi:

Körfez ülkelerinde Türkiye ile iş yapma anlamında çok büyük bir iştiyak gördüm. Başta Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan'da bu iştiyakı net gördük. Fransız iş dünyası Türkiye'de çok entegre. Fransa ile Türkiye'de iş forumu yapacağız.

"Afrika Türkiye'yi rol model görüyor"

Afrika zaten Türkiye'yi rol model görüyor. Afrika'nın şansızlığı, Rusya Ukrayna Savaşı Afrika coğrafyasında döviz sıkıntısı meydana getirdi. İmkanı olsa daha fazla iş yapacaklar. THY Afrika'yı dünyaya açıyor.

"İhracatta 2023'ü 357 milyar dolarla kapatacağız"

Bakan Bolat, 2023 yılının küresel ekoonmiler için iyi bir yıl olmadığına edğinerek, dünya üretiminin oranının yüzde 3'ün altına gerilediğini belirtti. Türkiye'nin ise yıla yaşadığı deprem nedeniyle 6 milyar dolar ihracat kaybıyla başlamamıza karşın, hizmet ihracatında 11 milyar dolarlık artışla 2023'ü 357 milyar dolar ile kapatacağını dile getirdi.

"Amacımız uyuşturucuya asla geçit vermemek"

Bolat, gümrüklerdeki kaçak işya ve uyuşturucu ile ilgilg çamımalara değinerek şu bilgileri verdi:

Gümrük kapılarında yakalamanın yanında sonradan yakalama şeklinde de uygulamamız var. Sonradan yakalama şeklinde 2,6 milyar liralık devletimize gelir kazandırdık. Amacımız uyuşturucuya asla geçit vermemek. Jandarma ve emniyet güçleri ile birlikte çalışıyoruz. Bizim yakaladıklarımız toplam uyuşturucu trafiğinde yüzde 15'lik bir payı oluşturuyor. Uyuşturucu ile dünyada en büyük mücadeleyi yapan ülkelerden biri Türkiye.

Enflasyon düşüşte

Koronavirüs süreci ile beraber dünya bir enflasyon ile karşı karşıya kaldığını aktaran Bolat, şu açıklamada bulundu:

Bizim ülkemizde de enflasyon malesef geçen ekimde yüzde 85'e çıktığını sonra yüzde 39'a indiğini gördük. Şu anda yüzde 62 seviyesinde. Arz talep dengesi çok ciddi bir fiyat oynamalarına neden oldu.

"Fahiş fiyatla mücadelede çeşitli mekanizmeler oluşturuldu"

Enflasyonla yaşayamayız enflasyonu düşürmek zorundayız. Aşırı ısınan iç talebi bastırma noktasında kredi sıkıştırması parasal sıkıştırma izleniyor. Gerek perakende ticaret kanunu haller yasası, fahiş fiyatla mücadele gibi çeşitli mekanizmalar geliştirildi.

"Stokçu zihniyetler ortaya çıktı"

Bazı kötü niyetli art niyetli stokçu zihniyetler ortaya çıktı. Bunlarla mücadele konusunda bazı tedbirler alındı. Cezalar artırıldı, Ticaret Bakanlığı olarak yönetmelik değiştirme şeklinde mücadele ediyoruz.

"E-ticaret ve sosyal medya ve ilan sitelerinde ciddi düzenlemeler yapıldı"

E-ticaret ve sosyal medya ve ilan sitelerinde çok ciddi düzenlemeler yaptık. Manipülatif fiyat artışlarını cezalandırıyoruz. 6 ay 6 bin kilometre sınırlamasını yetkili satıcılar, bireysel satışlarda 3'ten fazla satışı engelledik.

"Kasa raf fiyat etiketleri kontrolü yapıyoruz"

Gıda sektöründe market denetimi, kasa raf fiyat etiketleri kontrolü, fahiş fiyat etiketleri yapıyoruz. Bakanlık personeli ile yoğun bir şekilde yoğun bir şekilde sahadayız. Fahiş fiyat yaptığını gördüğümüz sektörlerin üzerine gidiyoruz. İhbar hattımız da var. Sektörleri uyarıyoruz bu zamları geri alın diye. Almadığı zaman üzerine gidiyoruz.

"2023'te 2,3 milyar TL ceza kesildi"

Bu sene 2,3 milyar TL ceza kesildi. Bakanlık olarak 538 milyon liralık denetim uyguladık. Toplam 1,2 milyar TL ceza uyguladık. Şu anda ÖSYM üzerinden 1.500 memur alımı yapıyoruz. Eğitimler tamamlandığında bu memurları sahaya süreceğiz.

"Bireysel otomobil satışlarında kaos bitti"

Bireysel otomobil satışlarında bir kaos vardı bu kaos bitti. Gayrimenkul konusunda da sıkıntılar bitti. 6 ay 6 bin kilometre kuralını motorsiklette de uyguladık. Otomobildeki bu düşüş tüketici için avantaj haline geldi. Piyasada bir balon vardı onu kaldırdı hükümetimiz.

"İlan sitelerinde sahte ilanları engelleyerek manipülatif fiyat artışlarının önüne geçtik"

Emlak piyasasında ilan sitelerinde sahte ilanları engelleyerek manipülatif fiyat artışlarının önüne geçtik. Bir artış dalgası geldiğinde bir kızgınlık yaşanıyordu o engellenmiş oldu.

"Kiralarda da düşüş meydana geldi"

Kiralarda da düşüş meydana geldi. Adalet Bakanlığı uzlaştırma mekanizmasını başlattı. Biz de düzenleyici ve denetleyici bu piyasadaki dalgalanmaları engelliyoruz. Hazine Bakanlığı da kiradan vergi alıyor. Bakanlıklar arasında böyle bir koordinasyon içerisindeyiz.

"Asgari ücret bahane edilerek zam yapılması denetlenecek"

Bakan Bolat asgari ücretin fırsatçılığa dönüşten uygulamalar ile ilgili de konuşarak şu değerlendirmede bulundu:

Asgari ücret 31 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Çalışan kişilerin ücretlerindeki artışı bahane edip zam yapmak fahiş fiyat çabasıdır. Biz denetimlerimizde buna dikkat edeceğiz. Asgari ücretteki artış oranı maliyetlerle aynı şekilde artmıyor. Yani 'akaryakıt yüzde 20 arttı ben yüzde 20 zam yapayım' zihniyeti son derece haksız bir ticari eylem. Denetimlerde cezalandırılabilecek bir eylem. Vatandaşlarımız da bu takibi yapmalı. Fahiş fiyatı kim yapıyorsa oradan alışveriş yapılmamalı.

"Bağkur prim gün sayısı ile alakalı çalışma yapıyor"

Bolat, esnafın uzun zamandır beklediği Bağkur ile SSK priminin eşitlenmesi konusunda da şuyorumda bulundu:

Biz esnaflarımızı güçlendirme noktasında elimizden geleni yapıyoruz. 21 yılda 435 milyar lira çok düşük finansman maliyeti ile finansman desteği verildi. Bağkur prim gün sayısı ile alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bu konuda uygun çabalar yerine getirilecek. Şu anda deprem bölgelerini ayağa kaldırma çabamız devam ediyor. EYT konusundaki söz de tutuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)