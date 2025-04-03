Ömer Bolat: Başaramadılar, boykotçular kaybetti

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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından bir boykot furyası başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu çağrısı, marjinal grupların da desteğiyle bir adım öteye taşıdı.

Özgür Özel, 2 Nisan'da genel alışveriş boykotu çağrısında bulunarak halktan para harcamamalarını talep etti.

Ancak CHP'nin bu çağrısı halkta beklenen ilgiyi görmedi.

Özel'in boykot çağrısının aksine, 2 Nisan'da yapılan harcamalarda artış görüldü.

ALIŞVERİŞ MİKTARI 28 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi.

ÖMER BOLAT: BAŞARAMADILAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde, boykotçuların kaybettiğini söyledi.

Bolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

BAŞARAMADILAR, BOYKOTÇULAR KAYBETTİ. TÜRKİYE EKONOMİSİ KAZANDI.



1 Nisan’a kıyasla, 2 Nisan günü, iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldı.



Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı.



Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı.

"BOYKOT ÇAĞRILARI HÜSRANLA NETİCELENDİ"

Ana muhalefetin ve bir kısım çevrelerin ekonomiyi ve ticareti durdurmak gayesiyle 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları alışverişi ve ticareti durdurma ve boykot çağrıları hüsranla neticelendi. Hükümetimizin halkımızla birlikte bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnaflarımıza sahip çıkma çabaları halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı.



2 Nisan Çarşamba günü üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına rağmen, halkımızın büyük çoğunluğu Bayram arifesinde ve Bayramda ciddi bir şekilde harcama yapmış olmalarına rağmen, boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnaflara, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere, alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdiler.

"1 NİSAN SALI GÜNÜNDEN İKİ KATI FAZLA TUTARLA ALIŞVERİŞ YAPILDI"

Bu çerçevede, Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) tuttuğu istatistik verilerine göre, 2 Nisan tarihinde sadece 00:00 ile 17:00 saatleri arasında kaydı tutulan alışveriş işlem verilerine göre, 2 Nisan Çarşamba gününde, 1 Nisan Salı gününden iki katı fazla tutarda alışveriş yapıldığı gözlemlenmiştir. 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükseldi.



2 Nisan Çarşamba gününde, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığı rakamlardan açıkça görülmektedir. Kaldı ki, sadece kartlı alışverişlerin yüzde 55’i BKM’den geçmektedir, kartlı alışverişin geri kalan yüzde 45’i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır.

"HALKIMIZ BOYKOTÇULARI BOYKOT ETMİŞTİR"