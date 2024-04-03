Ömer Bolat e-Birliktelik Kampanyası'nı açıkladı: Deprem bölgesindeki ticaret canlanacak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, özellikle deprem bölgesindeki şirketlerin e-ticarete katılarak faaliyetlerini artırmasının amaçlandığı kampanyalar hakkında bilgi verdi.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından etkilenen 11 ili kapsayan bölgedeki ticaretin geliştirilmesi için çalışma ve kampanyalar devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem bölgesindeki esnafa destek vermek için e-Birliktelik Kampanyası başlatıldığını belirterek, kampanyanın ayrıntılarını paylaştı.

Bolat, e-ticaretin daha önce e-ticaret faaliyetinde bulunmayan şirketlere destek verilerek, esnaf ve KOBİ'lerin faydasına sunulacağını belirtti.

Bolat'ın verdiği bilgilere göre, bu destekler satış desteği, teknik destek ve bölgeye ait coğrafi işaretli ürünlerin ihracatının yapılması ile dezavantajlı bireylere e-ticaret eğitim desteği verilmesi gibi dört farklı başlıkta değerlendiriliyor.

Bakan Bolat, açıklamasında deprem bölgesindeki ticaretin geliştirilmesi kararlaştırıldığını ve dileyen vatandaşların depremzedelere bağış yapabilmesinin de sağlanacağını dile getirdi.

"Daha önce e-ticaret faaliyetinde bulunmayan esnaf ve tacirler yararlanacak"

Bakan Bolat'ın kampanyanın işlevine dair açıklamaları şöyle oldu:

E-ticarette esnaf ve KOBİ'lerin öncelikli olmak üzere tüm işletmelerimizin adaptasyonu önemli. Bu anlayış etrafında şekillendirdiğimiz e-Ticaret kampanyamız ile öncelikli olarak deprem bölgesinde yer alan ancak daha önce e-ticaret faaliyetinde bulunmayan esnaflarımıza ve tacirlerimize bu kampanyaya iştirak eden e-ticaret şirketleri şu destekleri sağlayacaklardır.



Böylece deprem bölgesinde ticaretin canlandırılmasına ekstra katkı verilecektir.

Sağlanacak destekler

1- 1 ila 3 ay komisyonsuz ya da düşük komisyonlu satış desteği verilecek.

2-E ticarete ilişkin alt yapı reklam pazarlama ve platformlarda görünürlük desteği verilecek.

3-Bölgeye ait coğrafi işaretli ürünlerin ihracatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

4-Hem esnaf ve tacirlere hem de esnaf ve tacir olmayan dezavantajlı gruplara yani ev hanımı ve engelli bireyler gibi tacir statüsü olmayan kişilere e-ticaret eğitimi verilmesi gibi destekler sağlanacak.

"Yardım ve destek kartları satışa sunulacak"

Bolat, kampanyanın içeriğini aktardıktan sonra bağış sistemine de şu ifadelerle değindi: