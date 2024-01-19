Ömer Bolat: Türkiye ve KKTC arasında çok önemli anlaşmalara imza attık 12. Ortak Komite Toplantısı kapsamında Türkiye ve KKTC arasında önemli ticari anlaşmalar imzalandı. Ticaret Bakanı Bolat, yapılan protokollere ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 12. Ortak Komite Toplantısı'na katıldı.

Bakan Bolat, toplantı öncesinde yaptığı açıklamalarda, 2022'de yürürlüğe giren ticaret protokolü kapsamında ortak komite toplantısının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bolat, toplantı sonunda toplam 3 önemli anlaşmaya imza atılacağını da bildirdi.

Bakan Bolat, KKTC'deki 12. Ortak Komite Toplantısı sonrasında yayınladığı mesajında ise Türkiye ve KKTC arasında çok önemli anlaşmalara imza atıldığını ilan etti.

Çeşitli faaliyetler içeren anlaşmalar imzalandı

Bolat'ın aktardığı bilgilere göre; ticaret, gümrük, e-ticaret, ürün güvenliği, insan kaynakları, serbest bölgeler, sağlık ve hukuki altyapı gibi alanlarda çeşitli faaliyetler içeren anlaşmalarla ticari ilişkileri daha yüksek ve karşılıklı yarar sağlayacak seviyelere çıkarmak hedefleniyor.

"KKTC esnafının finansma erişimi sağlanacak"

Bakan Bolat'ın anlaşmalara ilişkin açıklamaları şöyle:

Ticaret, gümrük, e-ticaret, ürün güvenliği, insan kaynakları, serbest bölgeler, sağlık ve hukuki altyapı gibi alanlarda çeşitli faaliyetler içeren 'Ortak Komite Mutabakat Zaptı', 'İşbirliği Protokolü' ve 'KKTC’ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü' anlaşmaları ile ticari ilişkilerimizi daha yüksek ve karşılıklı yarar sağlayacak seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, 2024 yılında toplam 150 milyon TL'lik bir TESKOMB kredisini firmalara sağlayarak KKTC esnafının finansmana erişimini destekleyeceğiz.

"Ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız"