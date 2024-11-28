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Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından bir mesaj yayınlayan Bakan Ömer Bolat, tarım, hayvancılık, sigortacılık, enerji ve finans başta olmak üzere üretim ve hizmet alanında ülkemize güç katan kooperatiflerimizin çalışmalarına bütüncül bir bakış açısı kazandırmak hedefi ile düzenlenen 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı'na katıldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizdeki kooperatifleri desteklemeye, talep ve sorunlarına çözüm bulmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyor, bu çerçevede hayata geçirdiğimiz Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Modeli'ni yaygın hale getirmeyi önemli buluyoruz.

"KADIN GENÇ VE ENGELLİLERE YÖNELİK DESTEĞİMİZİ ARTIRIYORUZ"

Benzer şekilde kooperatiflerimizin ürünlerini tanıtmaları, yeni pazarlara ulaşmaları ve ticari faaliyetlerini artırmaları için fuar desteği, hibe ve teşvik destekleri sağlıyor, kooperatiflerimizin daha etkin olmasını hedefliyoruz. KOOP-DES kapsamında kadın, gençler ve engellilere yönelik desteklerimizi artıyoruz.