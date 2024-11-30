Ömer Bolat'tan esnaf ve sanatkara kredilerde 5 yeni kolaylık

AA

Kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydan isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatılıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) ev sahipliğinde, Antalya'da esnaf ve sanatkarlarla buluştuBakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, yaklaşık 2 milyon 235 bini bulan esnaf ve sanatkar camiamıza hizmet edildiğini, 2 bin 991 meslek odası, 82 birlik, 13 federasyon ve konfederasyon ile çalışıldığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarlara yönelik 5 adımla yeni kolaylıklar getireceklerini belirterek, esnafa sağlayacakları kolaylıklara ilişkin bilgi verdi.

ESNAFA 5 MÜJDELİ HABER

Bolat, söz konusu kesimlere yönelik 5 müjdeli haberleri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

1- KREDİ VADESİNİN UZATILMASI

Birincisi, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı. Bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz.

2- KREDİ GERİ ÖDEMESİ ZAMANININ GENİŞLETİLMESİ

İkincisi, toplam kredi geri ödemesi 36 aya indirilmişti. Esnafın toplam kredi geri ödemesini 36 aydan 48 aya genişleterek, 3 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz.

3- KISITLAMALARIN KALDIRILMASI

Üçüncüsü, kredi verilirken NACE'ler bazında kısıtlama uygulanıyordu. Bunun üzerine tekrar çalışma yapılacak. Krediler, daha fazla NACE'yi kapsayacak şekilde verilecek.

4- AHİ VAKFININ KURULMASI

Dördüncüsü, Ahi Vakfı kurulmasına ilişkin çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Necmettin Erkan TBMM'de yürütüyor.

5- KREDİYİ HAK ETME SÜRESİ KISALTILDI