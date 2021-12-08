Omicron varyantına ilişkin iyimserlik küresel piyasaları yükseltti

Küresel piyasalar, koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar uzun zamandır yön arayışındaydı ve koronavrüs salgınının Omicron varyantının etkilerini tam bilemediği için endişe yaşıyordu.

Omicron varyantının küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacağına ilişkin korkuların azalmasıyla dün küresel pay piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, pozitif seyrin Asya borsaları ile yeni güne de taşındığı görülüyor.

Analistler, dün Pfizer'in kullanımdaki aşıların Omicron varyantına karşı kısmi koruma sağladığını duyurmasının pay piyasalarındaki ralliyi desteklediğini belirterek, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

NEW YORK BORSASININ YÜKSELİŞİNE TEKNOLOJİ HİSSELERİ DAMGA VURDU

New York borsasındaki yükselişe teknoloji hisseleri öncülük ederken, S&P 500 ve Nasdaq endeksi son 9 ayın en güçlü günlük yükselişini kaydetti.

Dün, koronavirüs salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,07, Dow Jones endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,03 değer kazandı. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında da alıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELDİ

Avrupa'da ise beklentileri geride bırakan makro ekonomik veriler de pay piyasalarındaki yükselişi destekledi. Almanya'da sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 artarken, Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9'luk büyümeyle beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,91 değer kazandı. Endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI DEĞER KAZANDI

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,26, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,70 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyretti.

İSTANBUL BORSASI KAPANIŞ REKORU KIRDI

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.981,04 puana taşıdı.

DOLAR/TL YÜZDE 2,3 AZALDI

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün, günü yüzde 2,3 azalışla 13,4973'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,6290 seviyesinde işlem görüyor.

BUGÜN PİYASALARDA TAKİP EDİLECEKLER

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.