Önümüzdeki haftanın ekonomi ajandası

Gelecek hafta yurt içinde salı ödemeler dengesi, perşembe bütçe dengesi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek.

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 6,11 yükselişle 12.200,95 puandan kapanarak rekor tazeledi.

Gelecek hafta yurt içinde açıklanacak kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verisi, ekonomi ajandası içinde öne çıkıyor.

KASIMDA 3,1 MİLYAR DOLAR AÇIK BEKLENTİSİ

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

YILLIK 22,3 MİLYAR DOLAR AÇIK TAHMİNİ

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 22 milyar 303 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın hemen üzerinde 43,0370'ten tamamladı.