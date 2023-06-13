OPEC, küresel petrol arzının mayısta 1 milyon varil azaldığını bildirdi Küresel petrol arzı azalıyor. OPEC'in bildirdiği rakamlara göre, küresel petrol üretimi azalacak, talep ise artış gösterecek.

AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), aylık petrol piyasası raporunu yayınladı.

OPEC'in raporuna göre, küresel petrol arzı mayısta, önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon varil azalarak 100 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi.

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünün ekonomik aktivite ve devam eden jeopolitik gelişmeler dahil olmak üzere birçok belirsizliğe bağlı olduğunu belirterek tahminlerini sınırladı.

Günlük ham petrol üretimi azaldı

Aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi mayısta, önceki aya göre 464 bin varil düşüşle 28 milyon 60 bin varil oldu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28 olarak kayıtlara geçti.

Ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya, İran ve Angola'da arttı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.

Günlük üretim, mayısta önceki aya göre Nijerya'da 171 bin, İran'da 61 bin, Angola'da 54 bin varil artarken, Suudi Arabistan'da 519 bin, BAE'de 140 bin, Kuveyt'te 95 bin varil azaldı.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise yaklaşık 600 bin varil azalarak 72 milyon 200 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol arzı mayısta, bir önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon varil azalarak 100 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi, geçen yılki seviyenin ise yaklaşık 1 milyon 700 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Küresel petrol talebi artış öngörüsü değişmedi

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 350 bin varil artışla 101 milyon 910 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin artması bekleniyor

Talebin OECD ülkelerinde geçen yıla göre günlük 50 bin varil artarak yaklaşık 46 milyon varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 300 bin varil artarak yaklaşık 55 milyon 920 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Petrol talebi artış öngörüsü

Raporda, petrol talebi artış öngörüsü, OECD bölgesinde ikinci çeyrekte yaşanan düşük performans nedeniyle aşağı yönlü, OECD dışı ülkelerde ise Çin'de beklenen ekonomik toparlanma nedeniyle yukarı yönlü revize edildi.