Ordu'da hamsi bolluğu balıkçıları sevindirdi

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek sezona başladı.

Karadenizli balıkçıların ağları hamsiyle dolarken yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Hamsinin tezgahta kilosu 70-100 lira arasından satılıyor.

HAMSİ BOLLUĞU YÜZ GÜLDÜRDÜ

BİR KASA HAMSİ 1.500 LİRA

Gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, sabahın erken saatlerinde limana bol miktarda hamsiyle döndü. Gırgır tekneleriyle avlanan hamsinin kasası, 1.500 liradan satıldı.

VATANDAŞ TERCİH ERİYOR

Tezgahta kilogramı 70 ila 100 liradan satışa sunulan hamsi, vatandaşların en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor.

"DENİZ SUYU SOĞUYUNCA, BOLLUK DAHA DA ARTACAK"

Balıkçı Kerim Günaydın, sezonun istedikleri gibi başladığını, hamsi avcılığının yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bu sezon hamsi bolluğunun tahmin ettikleri gibi iyi geçtiğini dile getiren Günaydın, şöyle konuştu:

Havalar sıcak olmasına rağmen hamsi bolluğu oldukça iyi. Deniz suyunun soğumaya başlamasıyla bu bolluğun daha artmasını bekliyoruz. Son iki günde 800 kasa hamsi avladık.

Günaydın, kasımda hamsinin daha da bol olmasını beklediklerini ifade etti.

"GEÇEN SEZON HAMSİ 'YOK' DENECEK KADAR AZDI"

Güngör Kara da Karadeniz'de bu sezon hamsi bereketi yaşandığını belirterek "Bu sezon beklediğimiz gibi hamsi çok bol. Geçen sezon hamsi yok denecek kadar azdı ama bu sezon Allah'a şükürler olsun, denizde bereket var." diye konuştu.