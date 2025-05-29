Ordu'da üretilen Türk somonundan yaklaşık 1 milyar lira katkı bekleniyor

AA

Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde üretilen Türk somonunun, bu yıl kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar lira katkı sunması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte deniz sahasının su ürünleri yetiştiriciliği açısından oldukça önemli bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

4 BİN 600 TON SOMON ÜRETİMİ GERÇEKLEŞİYOR

Kıyı şeridi 121 kilometre olan Ordu'da su ürünleri sektörünün öne çıktığını belirten Yılmaz, istihdama ise katkı sağladığını vurguladı.

Altınordu ve Perşembe ilçelerindeki 7 ağ kafesinde Türk somonu ve levrek yetiştiriciliğinin yapıldığını aktaran Yılmaz, iç sularda yer alan küçük tesislerle birlikte toplamda 4 bin 600 ton somon, 800 ton ise levrek üretimi gerçekleştiği bilgisini verdi.

HASAT HAZİRAN AYININ SONUNA KADAR SÜRECEK

Yılmaz, bu günlerde Ordu'da somon hasadının yapıldığına değinerek, somon hasadının haziran ayının sonuna kadar süreceğini dile getirdi.

Hasadı yapılan somonun işletmeler tarafından iç tüketime sunulmasının yanı sıra ihracatının yapıldığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Rusya ve Japonya ihracat yapılan ülkelerin başında gelmektedir. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri izlemektedir. Bu yıl Türk somonu ihracatından ilimiz ekonomisine 1 milyar lira katkı sağlanması beklenmektedir.

Yılmaz, kafes balıkçılığı üretiminde çevre hassasiyetine dikkat edildiğinin altını çizerek, üretim yapılırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevzuatları kapsamında her türlü tedbirin alındığını kaydetti.