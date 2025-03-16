Fener balığı Karadeniz'de nadir görülüyor.
Karadeniz'de avlanan fener balığının kilogramı 500 liradan satışa sunuldu.
Ordu'da tekneleriyle avlanan balıkçılar tarafından yakalanan fener balığı, Perşembe ilçesindeki bir balıkçı tarafından kilogramı 500 liradan satışa çıkarıldı.
FENER, AKDENİZ VE EGE BALIĞI
Balıkçı Özay Çakır, yaklaşık 6,5 kilogram olan balık türünün genellikle Akdeniz ve Ege'de avlandığını, Karadeniz'de nadir görüldüğünü söyledi.
VATANDAŞLAR BALIĞA İLGİ GÖSTERDİ
Balığın Marmara'dan Karadeniz'e geldiğini tahmin ettiklerini ifade eden Çakır, tezgahında satışa sunduğu balığa vatandaşların ilgi gösterdiğini aktardı.
BÜTÜNÜ 3 BİN 250 LİRA
Balığın kilogramını 500 liradan satışa sunduğunu belirten Çakır, balığı bütün olarak almak isteyene 3 bin 250 liradan satacağını kaydetti.
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