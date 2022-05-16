Orman yangınları ile mücadele hazırlıkları tamam

Geçen yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında yaşananların tekrarlanmaması için bu yılki hazırlıklar Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi tarafından basınla paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda orman yangınları ile ilgili yapılan hazırlıkları anlattı.

Geçen yılki yangınlarda 11 şehit verildi

Geçen yılki yangınlarda 11 kahraman görevlinin şehit olduğu hatırlatılarak başlanılan toplantıda yangınla mücadele kapsamında alınan tedbirler, artırılan araçlar ve insan gücü rakamları paylaşıldı.

"Yangınların yüzde 88'i insan kaynaklı"

Bakan Kirişçi, yaptığı sunumda geçen yıl dünyanın dört köşesinde yangınlar yaşandığını, yangınların yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu, mücadelede de enerji kaynaklarının ormanlık alandan uzak tutulmasının önemi dile getirdi.

"Türkiye'nin ağaç dikme sayısında Avrupa'da birinci"

Kirişçi, ağaçlandırma sayılarını paylaşırken, Türkiye'nin ağaç dikme sayısında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncü olduğunu aktardı.

Mücadeleye teknoloji desteği

Bakan Kirişçi, 2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında daha önce de teknolojiden yararlanıldığını ancak bu yıl ek yatırımlarla yangının teşhis etmek, müdahale etmek, rüzgarın yönünü saptamak, en yakındaki görevli ve araçları harekete geçirmek ve su kaynaklarındaki seviyeyi ölçmek gibi planlamaya hizmet edecek tüm unsurların daha devreye sokulacağını aktardı.

"Teknoloji yerli ve milli üretildi"

Yangınla mücadelede devreye giren yazılım ve İHA'ların yerli ve milli olduğunu aktaran Kirişçi "İlk kez bir ülke orman yangınlarında İHA'ları devreye sokuyor." şeklinde açıklama yaptı.

"Helikopter sayımızı 55'e çıkardık"

Karadan müdahaleyi havadan müdahaleye oranla daha güçlü bulduğumuzu Kirişçi, "Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz. 39 olan helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA hazırda beklemektedir. Yani hava gücü olarak hazırlıklarımız bu manada tamdır." dedi.

"Karadan müdahale ekiplerini artırdık"

Kirişçi, "Rezerv güç olarak 185 dozeri, 12 su tankerini, 25 greyderi, 1.913 ekskavatörü ve 229 treyleri de şu anda rezerv gücümüz olarak envanterde bulunduruyoruz. Bilimsel veriler ve tecrübeler göstermiştir ki yangınların söndürülmesinde asıl güç kara ekipleridir. Havadan ne kadar müdahale ederseniz edin yangınlara karşı savaşı kara birlikleriyle ancak kazanırsınız."

Eğitimlere önem verdik

"Orman teşkilatı başta olmak üzere, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımıza yangınlara karşı eğitim verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu eğitimlere 21 bin teşkilat mensubumuzun yanı sıra 20 bin askeri personel ve 100 binin üzerinde gönüllü vatandaşımızın katıldığını belirtmek isterim. Yeni katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis ve 1.500 orman muhafaza memurumuz ile ekiplerimizi daha da güçlendirdiğimizi belirtmek isterim."





"Yangınla mücadelede 'özel harekatçılar' ekibi kuruldu"

Bu konuda atılan bir diğer önemli adımın da yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek "ORKUT" ekiplerinin kurulması olduğunu aktaran Kirişçi, "Bunlar bir özel birlik, bir özel mücadele ekibidir. Özel eğitimlerden geçen 462 kişilik bu ekip, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacaktır. Ayrıca, 150 kişilik yangın uzmanı da operasyonu sahada anlık veriler ışığında yönetmeye çalışacaktır.

Orman yangınları AFAD'ın müdahale planları kapsamına alındı

Orman yangınlarına karşı devletin birçok kurumu eş güdümlü çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda orman yangınları AFAD'ın müdahale planları kapsamına alınmıştır."





Yangınlarda sosyal medyadaki kirliliğe dikkat çekildi

Bakan Kirişçi, bu toplantıda ayrıca geçen yılki yangınlar sırasında sosyal medyada yer alan spekülasyonların tekrarlanmamısı için de çalışmalar yürüteceklerini belirterek, yangın sırasındaki iletişimin önemini vurgu yaparak aktardı.