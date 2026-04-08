Emre Altuğ, Burcu Güneş'e cevap verdi: Ben kimseye küsmem

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen ünlü şarkıcı Burcu Güneş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ünlü isimleri hedef almıştı. Açıklamasının devamında Emre Altuğ'u da hedef alan Burcu Güneş'in sözleri gündem olmuştu. Güneş'in sözlerine Emre Altuğ'dan da cevap geldi.

"KALICI DEĞİLDİR"

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, eski dostunun bu çıkışına sessiz kalmadı. Gazetecilerin, Burcu Güneş'in "Onu sildim" sözlerine cevap veren Emre Altuğ, "Ben kimseye küsmem. Kırılırım ama küsmem. Ben Burcu'yu eskiden tanıyorum. Çok güzel kalbi olan bir kızdır Burcu. Bence bu hezeyanı atlatacaktır. Tekrar eski ilişkimize döneriz diye düşünüyorum. Benim ümidim var bu konuda. Herhangi bir yerde karşılaşırız. Ben ararım ya da o arar, konuşuruz biz sorun olmaz. Zannetmiyorum kalıcı bir küslük olacağını." dedi.