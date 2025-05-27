Osman Gazi Karadeniz'e gidiyor: Doğalgaz üretimini 2 katına çıkaracak

DHA

Türkiye, enerjide dışa bağımlığı azaltmak ve enerjiyi hanelere daha uygun koşullarda sağlamak için kendi kaynaklarına yöneldi..

Karadeniz doğalgaz sahası da içindiği potansiyelle bu hedefe büyük katkı sağladı.

Türkiye, hem siyasi anlamda hem askeri anlamda hem de diplomatik anlamda merkez ülke konumuna geldi ve bu konumunu daha da güçlendiriyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjdeyle Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, sahaya çıkıyor..

2026 yılının ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi, Karadeniz'e gidecek..

OSMAN GAZİ 10,5 MİLYON METREKÜO MAKSİMUM GAZ İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Tesisi (FPU) Osman Gazi'nin 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olduğu belirtildi.

140 kişilik personel kapasitesine sahip tesisin, 10,5 milyon metreküp maksimum gaz işleme kapasitesi ve 10 milyon metreküp gaz transfer kapasitesine sahip olacağı kaydedildi.

Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacağı ve burada işlenen gazın bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verileceği bildirildi.

29 MAYIS'TA BOĞAZDAN GEÇECEK

26 Eylül 2024'te Çanakkale'deki bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınan ve yaklaşık 8 ay burada kaldıktan sonra bugün kuru havuzdan çıkarılan Osman Gazi yüzer üretim platformunun 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde boğazdan geçeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak platformun boğaz geçişinin yaklaşık 11 saat süreceği, geçiş esnasında platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin eşlik edeceği ve platformun 1 Haziran 2025'te Filyos Limanına yanaşmasının planlandığı ifade edildi.

ÜRETİM 2 KATINA ÇIKACAK

Şu anda Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyudan 9,5 milyon metreküp günlük gaz üretildiği, 2026 yılının ortasında görev yapmaya başlayacak olan yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut üretimin 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacağı vurgulandı.

20 YIL GÖREV YAPACAK, 8 MİLYON HANENİN DOĞALGAZ İHTİYACI KARŞILANACAK

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının Karadeniz'den karşılanacağı ve platformun belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacağı belirtildi.