Otomotiv ana sanayi üretimi ocak ayında 90 bin 520 adet oldu

Otomotiv ana sanayi üretimi ocak ayında 90 bin 520 adet oldu

OSD, otomotiv ana sanayi üretiminin ocakta yüzde 14,7 düşüşle 90 bin 520 adet olduğunu bildirdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılı Ocak ayında toplam üretimin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalırken, otomobil üretiminin yüzde 31 oranında gerilediğini aktardı.

OTOMOBİL ÜRETİMİ 47 BİN 778 ADET OLDU

Ocak ayında toplam üretim 90 bin 520 adet, otomobil üretimi ise 47 bin 778 adet düzeyinde ve 2022 yılı Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 39 bin 692 adet düzeyinde gerçekleşti.

OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 18 AZALDI

Ocak ayında otomobil pazarı yüzde 18 oranında azaldı ve 29 bin 20 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak ayında üretim yüzde 14 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 12, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 15 seviyesinde arttı.

2021 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 arttı, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 1 oranında azaldı. 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 13 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 27 oranında azaldı.

OTOMOBİL İHRACATI 34 BİN 999 ADET OLDU

Ocak ayında, toplam ihracat 67 bin 799 adet, otomobil ihracatı 34 bin 999 adet düzeyinde gerçekleşti. 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6 azalırken, euro bazında ise yüzde 1 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 623 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 17 azalarak 550 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.