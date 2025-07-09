Otomotiv sektöründen yılın ilk yarısında ihracat rekoru

Otomotiv sektörü, bu yılın ocak-haziran döneminde 19 milyar 986 milyon 716 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına imza attı.

Otomotiv sektörünün toplam ihracattaki payı yüzde 15,2 olarak hesaplandı.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikalar, küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu risklerin yanı sıra ülkelerin ihracatları açısından da belirsizlik yaratıyor.

Halihazırda ABD'ye getirilen her otomobile yüzde 25 gümrük vergisi uygulanıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği yeni tarifenin otomobil kategorisinde buna eklenebileceği değerlendiriliyor.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'NİN STRATEJİSİ MERAK EDİLİYOR

Dünyada önde gelen Japonya ve Güney Kore merkezli üretici firmaların, maruz kalacakları tarifenin ardından nasıl bir strateji geliştirecekleri merak edilmeye başlandı.

Söz konusu gelişmelerin paralelinde Türkiye otomotiv endüstrisi ise salgın sonrası istikrarlı yükselişini devam ettirdi.

EN YÜKSEK OCAK-HAZİRAN İHRACATI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü, yılın ilk yarısında 19 milyar 986 milyon 716 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 15,2 olarak hesaplandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Yılın ocak-haziran döneminde, otomotivde en fazla ihracat 3,2 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 2,3 milyar dolarla Fransa, 2,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,7 milyar dolarla İspanya ve 1,6 milyar dolarla İtalya takip etti.

DEĞER BAZINDA İHRACAT ARTIŞI

Değer bazında ihracat artışında da Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 765 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 481,4 milyon dolarla İspanya, 425,8 milyon dolarla Slovenya, 226,5 milyon dolarla Romanya, 215,9 milyon dolarla Belçika izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 1,1 milyar dolarlık, Romanya'ya 739,1 milyon dolarlık ve Belçika'ya 838 milyon dolarlık ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACAT KOCAELİ'DEN

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 6,3 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleşti.

Bu dönemde Bursa'dan 4,3 milyar dolar, İstanbul'dan 4,2 milyar dolar, Sakarya'dan 2,2 milyar dolar, Ankara'dan 769,2 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

6 AYLIK İHRACAT KARNESİ

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-haziran döneminde otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle: