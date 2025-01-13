Otomotiv yan sanayi ihracat rekoru kırdı

AA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2023'ü 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık dış satımla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen sene yüzde 6,3 artışla 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi" ihracatında geçen yıl 208 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderildi.

14,1 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

2023'te 14 milyar 146 milyon 524 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, geçen yıl yüzde 5,18 artışla 14 milyar 879 milyon 114 bin dolara çıktı. Böylece, yan sanayide 2023'te kaydedilen yıllık bazda en iyi performans geride bırakılmış oldu.

Otomotiv endüstrisinin geçen yılki toplam dış satımının yüzde 40'ını yan sanayi ürünleri oluşturdu.

ALMANYA

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

2023'te 3 milyar 204 milyon 329 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edilen Almanya'ya geçen yılki dış satım 3 milyar 179 milyon 415 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ABD'YE YAN SANAYİ İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan ABD'ye yan ihracatında yüzde 20'lik artış sağlandı. 2023'te 861 milyon 738 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan ABD'ye geçen yıl 1 milyar 37 milyon 52 bin dolarlık ürün gönderildi.

FRANSA

Üçüncü sırada yer alan Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 15,5 artışla 851 milyon 36 bin dolardan 983 milyon 362 bin dolara ulaştı.

İTALYA

Bu dönemde dördüncü sırada yer alan İtalya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 4 düşüşle 848 milyon 112 bin dolardan 813 milyon 642 bin dolara geriledi.

ROMANYA'YA YAN SANAYİ İHRACATI YÜZDE 65 ARTTI

Beşinci sıradaki Romanya'ya geçen yılki yan sanayi ihracatı 2023'e kıyasla yüzde 65'lik artışla 491 milyon 144 bin dolardan 812 milyon 532 bin dolara yükseldi.

Yan sanayi ihracatında Rusya 801 milyon 150 bin dolarla altıncı, Birleşik Krallık 727 milyon 621 bin dolarla yedinci, İspanya 721 milyon 366 bin dolarla sekizinci, Polonya 631 milyon 382 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika da 351 milyon 606 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

SON 10 YILDAKİ İHRACAT VERİLERİ

Otomotiv yan sanayi sektörünün son 10 yıldaki ihracat verileri şöyle:

Yıl / İhracat rakamı

2024 14 milyar 879 milyon 114 bin dolar

2023 14 milyar 146 milyon 524 bin dolar

2022 12 milyar 977 milyon 580 bin dolar

2021 11 milyar 802 milyon 646 bin dolar

2020 9 milyar 373 milyon 951 bin dolar

2019 10 milyar 593 milyon 450 bin dolar

2018 10 milyar 846 milyon 592 bin dolar

2017 9 milyar 710 milyon 358 bin dolar

2016 8 milyar 984 milyon 906 bin dolar

2015 8 milyar 641 milyon 977 bin dolar

2014 9 milyar 412 milyon 174 bin dolar