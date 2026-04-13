Mehmet Şimşek: Gelir vergisi beyannamesinde rekor kırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılığı bitirmek için yaptığı denetim ve yapay zeka desteği ile yaptığı analizlerin sonuçlarını alıyor.

SMS bilgilendirmeleri, kamu spotları, eğitici ve yönlendirici videolar, çağrı merkezi hizmetleri ile rehberler gibi içerik ve hizmetler sayesinde hem beyan sayısında hem de vergi tutarında artış yaşandı.

Gelir vergisi beyan dönemi sonrasında Gelir İdaresi tarafından, beyannamesini süresinde verip ilk taksitini ödeyen mükelleflere teşekkür SMS’i gönderildi.

BEYANNEME SAYISINDA REKOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden gelir vergisi beyannamesi sayısının 5,5 milyona ulaşarak rekor kırdığını belirtti.

401 BİN MÜKELLEF İLK KEZ BEYANNAME VERDİ

Mehmet Şimşek, ayrıca bu 5,5 milyon başvurunun 401 bininin ilk kez beyanname verdiğini açıkladı.

2025 yılına ilişkin olarak 401 bin mükellef, ilk kez kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin mükellefiyet tesis ettirerek beyanname verdi.

VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMUNDA ARTIŞ

Bu sonuçlar, üç yıllık dönemde mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunda artış olduğunu da gösterdi.

"GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ SAYISI REKOR KIRDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından gelir vergisi beyannamesi sayısına ilişkin, "Adil ve sürdürülebilir bir vergi sistemi için politikalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." diyerek, şu ifadelere yer verildi:

Gelir vergisi beyannamesi sayısı 5,5 milyona ulaşarak rekor kırdı; 401 bin mükellef ilk kez beyanname verdi. Kayıt dışılıkla mücadele ve etkin denetimlerimiz sayesinde gönüllü uyum artıyor.

"EKSİK BEYAN VERENLERİ PİŞMANLIKTAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Beyan yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz yerine getiren mükelleflerimize teşekkür ederken, 2025 yılı gelirlerini beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerimizi pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname vermeye davet ediyoruz.

BEYANNAME DÖNEMİ SONA ERDİ

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükellefler için beyanname dönemi sona erdi.

BEYANNAME VERMEYENLER TESPİT EDİLECEK

Başkanlık, 2025 yılında gelir elde eden ve yapılan hatırlatmalara rağmen beyanname vermeyenler başta olmak üzere, elde ettikleri gelirleri beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefleri tespit etmek üzere çalışmalara başladı.

Bu mükelleflerin bilgileri, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere vergi dairelerine gönderilecek.

Bu süreçte vergisini ödemek isteyen mükelleflerin, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya Hazır Beyan Sistemi (hazirbeyan.gib.gov.tr) üzerinden pişmanlıkla beyanname verme ve bu sistemler aracılığıyla banka ya da kredi kartıyla vergi ödeme imkânı da bulunuyor.

BEYANNAME SAYILARI ARTTI

Mart ayı boyunca devam eden beyan döneminde, ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar tarafından 2 milyon 899 bin beyanname verildi.

Beyanname sayısı geçen yıl 2 milyon 747 bin, 2024 yılında ise 2 milyon 604 bin olarak kayıtlara geçti.

Son üç yılda beyanname sayılarındaki artış dikkat çekerken, ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler tarafından verilen beyanname sayısı üç yıllık dönemde yüzde 11 arttı.

Beyan edilen matrah tutarı ise 2023 dönemi gelirleri için 270,4 milyar lira, 2024 dönemi gelirleri için 512,9 milyar lira ve 2025 gelirleri için 897,3 milyar liraya ulaştı.

SON ÜÇ YILDA YÜZDE 232’LİK ARTIŞ

Böylece son üç yıllık dönemde, bu mükellefler tarafından beyan edilen toplam matrah tutarında yüzde 232 artış görüldü.

Geçen yıllarda gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflere yönelik çalışmalar neticesinde, yılbaşından bu yana 2024 ve önceki yıllara ait 37 bin beyanname verildi.

5,5 MİLYON İLE REKOR DÜZEYE ULAŞTI

GİB verilerine göre, 2024 yılında 4,4 milyon, geçen yıl ise yaklaşık 5 milyon beyanname verilirken; bu yıl verilen toplam beyanname sayısı, 2024 yılına kıyasla yüzde 24 artarak 5 milyon 457 bin ile rekor düzeye ulaştı.

GELİR VERGİSİ MATRAHI 2 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Beyan edilen toplam gelir vergisi matrahı, 2023 yılında elde edilen gelirler için 669 milyar lira, 2024 yılında elde edilen gelirler için 1 trilyon 370 milyar lira iken bu yıl 2 trilyon 355 milyar liraya yükseldi.

Hesaplanan vergi tutarı da 2023 yılı için 202 milyar lira, 2024 yılı için ise 411 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 247’LİK ARTIŞ YAŞANDI

Bu tutar, geçen yıl elde edilen kazançlara yönelik olarak üç yıllık dönemde yüzde 247 artış göstererek 702 milyar liraya çıktı.







