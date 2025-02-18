Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Aralık 2024'te arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, geçen yıl aralık ayında bir önceki çeyreğe göre 4 milyar dolar artarak 173,3 milyar dolar oldu.

BORÇ STOKU GÜNCELLENDİ

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu stokunda 2002’ye kadar güncellemeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcu 1,2 milyar dolar artarak 157,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 2,8 milyar dolar yükselişle 15,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bir önceki çeyreğe göre, finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 1,4 milyar dolar azaldı.

Aynı dönemde finansal kuruluşların toplam borcu 4,3 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 300 milyon dolar azalış kaydetti.

BORCUN DÖVİZ KOMPOZİSYONU

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülürken, uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'si dolar, yüzde 31,9’u euro, yüzde 2,4’ü Türk lirası ve yüzde 5,5’i ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli kredi borcunun yüzde 44,6’sının dolar, yüzde 15,5’inin euro, yüzde 36,8’inin Türk lirası ve yüzde 3,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN TOPLAM KREDİ BORCU

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 53,4 milyar dolar oldu. Bu tutarın 35,8 milyar doları bankalara, 12,8 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,7 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait olduğu belirtildi.