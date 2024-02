Özel uçaklarıyla geliyorlar! Türkiye'de artık kuaför turizmi dönemi başladı

AA

Türkiye'nin 2024 yılındaki turizm hedefi, 60 milyon turistin gelmesi ve 60 milyar dolar gelir elde etmek olarak açıklandı.

Türk kuaförleri, katıldıkları uluslararası etkinliklerde göz dolduruyor. Fuar ve yarışmalarda Türk kuaförlerinin maharetleri konuşuluyor.

Türkiye'de saç sağlığına önem veren kesim ve boyama uygulamalarıyla kaynak ve bakım işlemleri, yurt dışından talep görüyor.

Kuaförlük alanında faaliyetler uzmanlık, deneyim gerektirdiği ve işçiliğe çok önem verildiği için fiyatlamaları da yurt dışında daha pahalıya mal oluyor.

Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya, yurt dışından Türkiye'deki kuaförlere ilginin arttığını belirterek, Türkiye'de artık kuaförlük turizmin başladığını, insanların özel uçaklarla kuaför için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

"Türkiye'de 70 bin kuaför var"

Akkaya, Türkiye'de kayıt altında ve kayıt dışı olmak üzere çok sayıda kuaför işletmesi olduğunu, bu sayının 70 bini bulduğunu söyledi.

"Yabancılar Türk kuaförlerin uygulamalarını çok beğeniyor"

Türkiye'deki kuaförlere artık yurt dışından da ilginin başladığını, yabancıların Türk kuaförlerin uygulamalarını çok beğendiğini dile getiren Akkaya, s​​​​on dönemde Türkiye'de kuaför turizminin başladığı vurgulayarak şöyle konuştu:

Özel uçaklarla insanların kuaför için Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Burada büyük bütçeler söz konusu. Her seneye ve her devre göre değişimler oluyor. Boyayla başlayan kesimli şekiller sonrası saç kaynakları ve protezleri rağbet görüyor. Çok değişik saçların icat edilip takılacağı döneme yaklaşıyoruz. Doktorlar tarafından yapılan uygulamalar da var. Her geçen gün bir şeyler katılıyor sektöre.