Özelleştirme İdaresi'nin 14 ildeki ihale süreci belirlendi

ÖİB tarafından, 14 ildeki bazı taşınmazların özelleştirileceği ve süreci nasıl işleyeceği açıklandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB), 14 ilde bulunan bazı taşınmazların "satış" yöntemiyle özelleştirileceğine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre; Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Şanlıurfa ve İzmir'deki bazı taşınmazlar, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

İHALE SÜRECİ BİRKAÇ AŞAMALI YÜRÜTÜLECEK

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

DERNEK VE VAKIFLAR KATILABİLİYOR

Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

HER BİR TAŞINMAZ İÇİN AYRI ŞARTNAME GEREKİYOR

Söz konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahipleri, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alacak, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunacak ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri, İdarenin Ankara'daki adresine 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde belirtilen son teklif verme tarihlerine kadar elden teslim edecek.