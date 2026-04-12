Palandöken’de sezon uzadı: Kayak keyfi nisan sonuna kadar sürecek

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, bu sezon da kayak severlere uzun bir sezon sunuyor. Yetkililer, kar kalınlığının yeterli seviyede seyretmesi ve hava şartlarının uygunluğu nedeniyle sezonun 30 Nisan 2026’ya kadar uzatıldığını açıkladı.

KAR KALINLIĞI KAYAK İÇİN İDEAL

Aralık ayında kapılarını açan merkezde, nisan ayına gelinmesine rağmen kar kalınlığı kayak yapmaya elverişli seviyelerde kaldı. Meteorolojik verilere göre bölgede kar kalınlığı 200 santimetrenin üzerinde ölçülürken, pistlerin aktif şekilde kullanılmaya devam ettiği bildirildi.

MAYIS SONUNA KADAR AÇIK KALABİLİR

Ejder3200 Kayak Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hava ve zemin şartlarının uygun seyretmesi durumunda pistlerin 30 Mayıs 2026’ya kadar kayak kulüpleri ve milli sporcuların antrenmanları için açık tutulabileceği ifade edildi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA ALTYAPI

Palandöken, yalnızca sezon süresiyle değil, sahip olduğu teknik imkanlarla da dikkat çekiyor. Dünya standartlarındaki pistleri ve modern altyapısıyla hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap eden merkez, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip.

12 KİLOMETRELİK KESİNTİSİZ PİST

Merkezin en uzun kesintisiz parkuru yaklaşık 12 kilometreyi bulurken, 3 bin 176 metre rakıma sahip Ejder zirvesi Türkiye’nin en yüksek kayak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı slalom pistleri ise özellikle profesyonel sporcular tarafından tercih ediliyor.

GECE KAYAĞI VE GELİŞMİŞ SİSTEMLER

Saatte binlerce kişiyi taşıyabilen gondol liftler, telesiyejler ve T-bar hatları sayesinde pistlerde yoğunluk minimuma indiriliyor. Ayrıca geniş aydınlatma altyapısı sayesinde yaklaşık 10 kilometrelik alanda gece kayağı yapılabiliyor. Yağışın yetersiz olduğu dönemlerde ise devreye giren suni karlama sistemi, pist kalitesinin korunmasını sağlıyor.

Palandöken, sunduğu uzun sezon ve güçlü altyapısıyla bahar aylarında da kayak yapmak isteyenler için önemli bir alternatif olmaya devam ediyor.