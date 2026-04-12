SPK’dan piyasaya müdahale: Açığa satış yasağı 24 Nisan’a kadar uzatıldı

Finansal piyasalarda istikrarı korumaya yönelik adımlar sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağının süresini uzatma kararı aldı.

YASAK SÜRESİ UZATILDI

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, açığa satış işlemlerine yönelik mevcut yasak 24 Nisan seans sonuna kadar geçerli olacak. Kararın, piyasalardaki oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıyı korumak amacıyla alındığı değerlendiriliyor.

EK TEDBİRLER DE DEVAM EDECEK

SPK’nın duyurusunda yalnızca açığa satış yasağının değil, aynı zamanda kredili işlemlerle ilgili bazı esnekliklerin de sürdürüleceği belirtildi. Bu kapsamda, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilmesine yönelik uygulamanın da aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.

AMAÇ: PİYASA İSTİKRARI

Yetkililer, alınan tedbirlerin temel amacının piyasaların sağlıklı işleyişini desteklemek ve olası dalgalanmaların önüne geçmek olduğunu vurguladı. Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ve gerekli görülmesi halinde yeni adımların atılabileceği ifade edildi.