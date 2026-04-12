Suudi Arabistan’dan enerji açıklaması: Doğu-Batı petrol hattı tam kapasiteye döndü

Suudi Arabistan enerji altyapısına ilişkin son durum açıklandı. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Doğu-Batı petrol boru hattında yaşanan kesintinin giderildiğini ve sistemin yeniden tam kapasiteye ulaştığını duyurdu.

AKIŞ KAYBI SONRASI HIZLI TOPARLANMA

Bakanlık açıklamasında, saldırılar nedeniyle günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akışının etkilendiği Doğu-Batı hattında yapılan teknik müdahalelerle kapasitenin yeniden sağlandığı belirtildi. Hat, kısa sürede eski operasyon seviyesine geri döndü.

TAM KAPASİTE YENİDEN DEVREDE

Açıklamada, boru hattının günlük yaklaşık 7 milyon varillik pompalama kapasitesine yeniden ulaştığı ifade edildi. Enerji akışındaki toparlanmanın, sistemin operasyonel esnekliğini ortaya koyduğu vurgulandı.

ÜRETİM SAHALARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Saldırılar sonrası etkilenen üretim alanlarına da değinilen açıklamada, Munife sahası’nda yaşanan günlük yaklaşık 300 bin varillik kaybın telafi edildiği, Hurays sahası bölgesinde ise tam üretime dönüş için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Bakanlık, hızlı toparlanmanın ülkenin enerji altyapısındaki dayanıklılığı gösterdiğini belirterek, bu durumun küresel enerji arz güvenliğine de katkı sağladığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, bölgede yaşanan saldırıların farklı ülkelerdeki ABD üsleri ve kritik noktalara yönelik karşılıklarla bağlantılı gerilimler çerçevesinde gerçekleştiği hatırlatıldı.