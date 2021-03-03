Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bir açıklama yaparak, pancar ve şeker üretiminin artışına ilişkin bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamasında 2002'de 1 milyon 600 bin ton şeker üretilirken, 2020-2021'de yüzde 94 artışla yaklaşık 3 milyon 100 bin ton şeker üretildiğini belirterek "Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı." dedi.

PANCAR ÜRETİMİNDE YÜZDE 39 ARTIŞ

2002 yılında 16,5 milyon ton olan pancar üretiminin 2020-2021 pazarlama yılında yaklaşık yüzde 39 artış ile 23 milyon tona ulaştığını ve ülkede en fazla üretimi yapılan bitkisel ürün olduğunu kaydeden Pakdemirli, dekar başına pancar veriminin se 2002 yılı öncesinde 3.5 ton seviyelerinde iken 2020-2021 pazarlama yılında yüzde 96 artışla 6,85 ton olarak kayda geçtiğini bildirdi.

ŞEKER ÜRETİMİNDE YÜZDE 94 ARTIŞ

Pakdemirli, 2002 yılında 1 milyon 600 bin ton şeker üretilirken, 2020-2021 pazarlama yılında yüzde 94 artışla yaklaşık 3 milyon 100 bin ton şeker üretildiğine dikkati çekerek "Böylelikle pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"2002'DEN BERİ İTHALAT YAPILMADI"

Özel şeker fabrikalarının tamamında üretim yapıldığını ve üretimlerinin bu dönem bir önceki yıla göre yüzde 24 arttığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2021 yılında doğrudan veya dolaylı 150 milyon dolar değerinde 470 bin ton şeker ihracatı gerçekleştirilecektir. 2002 yılından itibaren yurt içi tüketime yönelik ithalat yapılmamıştır ve yurt içi şekerin tamamı yerli ve milli pancar şekeri üretimiyle karşılanmaktadır.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI DÜŞÜRÜLDÜ

Diğer yandan 2002 yılı öncesinde yurt içine 460 bin ton olarak satılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası, yapılan düzenlemeyle 67 bin tona düşürülmüştür."