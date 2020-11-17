Pandemide minyatür sebze ve yenilebilir çiçeklere rağbet arttı

Antalya'da bir firmanın ürettiği, boyları 5 santimetreyi geçmeyen patlıcan, kabak, salatalık, havuç, mısır gibi minyatür sebzelere ilgi, koronavirüs sürecinde daha da yoğunlaştı.

Salgın, vitamin ve mineral açısından zengin olduğu belirtilen parmak büyüklüğündeki mini sebzelere ilgiyi artırdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir tarım firmasının 2 bin dönümlük alanda ürettiği, uzunlukları 5 santimetreyi geçmeyen minyatür patlıcan, kabak, salatalık, havuç, mısır, küçük olmalarından dolayı göze de hitap eden ıspanak, marul, domates, pancar, biber, kereviz, roka, turp, fasulye ve soğan gibi mini boyuttaki 180 çeşit ürün, özellikle koronavirüs sürecinde aranan ürünler oldu.

İHRACATTA YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

Antalya'daki firmanın pazarlama direktörü Burak Akbulut, minyatür sebzelerin vitamin ve mineral açısından daha zengin olduğunu söyledi.

Talep doğrultusunda üretimi artırdıklarını dile getiren Akbulut, "İhracat kanalında salgından önceki döneme bakıldığında yüzde 20'lik bir artış mevcut. Daha çok Rusya ve Arap ülkelerinden talep geliyor." dedi.

"İNSANLAR TAZE YEŞİL BİTKİYE YÖNELDİ"

Salgınla mücadele edilen bu dönemde taze bitki baharatlarından oluşan limonlu kekik, ada çayı, rozmarin (biberiye) ve limon çubuğu gibi ürünlere de talebin arttığını söyleyen Akbulut, "İnsanlar bu süreçte kurutulmuş bitkilerden ziyade taze, yeşil bitkilere yöneldi. Dalından koparıp satışa verdiğimiz minyatür bitkilere de yoğun ilgi var. Soğuk algınlığında direncin artmasında faydalı bitkiler." diye konuştu.

YENİLEBİLİR ÇİÇEKLER POPÜLERLİĞİNİ KORUDU

Göze ve mideye hitap eden lüks restoranlarda, otellerin alakart restoranlarında kullanılan yenilebilir çiçeklerin de bu süreçte popüler olduğunu dile getiren Akbulut, farklı aromalardaki bitkilerin gastronomi alanında yaygın şekilde kullanılmaya başlandığını bildirdi.