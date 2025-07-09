Pegasus’tan dev kampanya: Biletler yarı fiyatına düşüyor

Yaz tatili planları yapanlara güzel haber Pegasus’tan geldi.

Şirket, Türkiye İş Bankası ile gerçekleştirdiği yeni kampanya kapsamında, ilk kez İş Bankası müşterisi olanlara uçak bileti alımlarında %50 indirim fırsatı sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak için tek yapmanız gereken, 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında İşCep uygulamasında yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğini kullanarak İş Bankası müşterisi olmak ve başvuru sırasında “PEGASUS” kampanya kodunu girmek.

Bu adımı tamamlayanlar, İş Bankası'nın bireysel kredi kartlarından birine başvurduklarında, Pegasus mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden yapacakları bilet alımlarında %50 indirim hakkı kazanacak.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Pegasus indirimi, İş Bankası müşterisi olduktan sonra alınan bireysel kredi kartıyla 31 Ağustos 2025’e kadar yapılacak bilet alımlarında geçerli.

1-15 Temmuz tarihleri arasında alınan biletlerin indirimi, 15 Temmuz'dan sonra 3 iş günü içinde karta yansıtılacak.

15-31 Temmuz tarihleri arasında alınan biletler için indirimler ise 1 Ağustos’tan itibaren 3 iş günü içinde uygulanacak.

Maximum Genç Kart kullanıcıları kampanyadan en fazla 1.000 TL indirim alabilecek.

Diğer İş Bankası bireysel kredi kartı sahipleri için bu tutar 2.000 TL ile sınırlı.

Kampanyaya dahil olan kartlar arasında Maximum, Maximiles, Maximiles Black, Privia Black ve Maximum Gençlik kredi kartları bulunuyor.