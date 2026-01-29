Pestisit analiz kapsamı genişliyor: Biberler de analiz ediliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ŞOK Marketler, 2025 yılı sonunda başlattığı pestisit analiz uygulamasını kısa sürede genişleterek taze meyve-sebzede gıda güvenliğini bir adım ileri taşıdı.

Antalya’daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarda ilk etapta domatesle başlayan analiz sürecine biberler de dahil edildi. Analizden başarıyla geçen ürünler, “Pestisit Tespit Edilmedi” etiketiyle raflarda yerini alıyor.

ÜRETİCİYE DESTEK, TÜKETİCİYE GÜVEN

ŞOK Marketler, hayata geçirdiği bu modelle gıda güvenliğini güçlendirirken üreticilerin doğru tarım uygulamaları konusunda gelişimine de katkı sağlıyor. Ziraat mühendisleri sahada çiftçilere eğitim verirken, analiz sonuçlarına göre yapılan geri bildirimler üretim süreçlerinin iyileştirilmesine destek oluyor.

Raflardaki ürünlerin analiz sonuçlarına QR kod aracılığıyla Cepte ŞOK uygulaması üzerinden ulaşılabilmesi ise şeffaflığı artırarak tüketici güvenini pekiştiriyor.

HEDEF TÜM MEYVE-SEBZELERDE ANALİZLİ ÜRÜN

ŞOK Marketler, taze gıda kategorisinde güvenli, izlenebilir ve şeffaf bir yapıyı kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Domatesle başlayan, biberle devam eden pestisit analiz sürecinin önümüzdeki dönemde diğer meyve-sebze gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

“ADIM ADIM İLERLİYOR, ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Geçtiğimiz yılın sonunda çok önemli bir adım attık. Kendi laboratuvarımızda taze meyve-sebzede başlattığımız pestisit analiz sürecini ilk aşamada domatesle hayata geçirdik ve kısa sürede çok iyi sonuçlar aldık. Şimdi biberleri de bu sürece dahil ediyoruz. Yani domatesten sonra biberde de yalnızca analizden geçen ürünler raflarımızda yer alıyor.

Uzun yıllardır titizlikle uyguladığımız kalite kontrol süreçlerini bu yeni analiz uygulamamızla bir adım ileri taşıdık. Uygun fiyatlı ürün sunma yaklaşımımızdan ödün vermeden taze meyve-sebzede güveni artırıyoruz. Aynı zamanda çiftçilerimizi doğru uygulamalar konusunda bilinçlendiriyor, eğitimlerle destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde laboratuvar sayımızı artırmaya ve analizlerin kapsamını genişletmeye devam edeceğiz.



