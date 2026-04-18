İstanbul'da ortalama kira fiyatı 40 bin liraya ulaştı

Megakent'in sorunları saymakla bitmiyor.

İstanbul'da her gün trafikte saatler kaybeden vatandaşlar yine de iş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı şehirde kalmaya devam ediyor.

Ancak kentte kalmanın bedeli günden güne artarak cep yakıyor.

100 METREKARELİK KONUTUN ORTALAMA KİRASI 40 BİN TL

Merkez Bankası 2026 ilk çeyrek verileri, İstanbul'daki kira fiyatlarının yükselişini gözler önüne serdi.

NTV'den Tuana Çiftçi'nin haberine göre Megakent'te 100 metrekarelik kiralık konut fiyatı 40 bin liraya kadar yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA 24 BİN TL OLARAK HESAPLANDI

Türkiye genelinde ise 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası 24 TL olarak hesaplandı.

İstanbul bu anlamda en yüksek kiralara sahip şehir olarak öne çıkıyor.

BAZI BİNALARDA ZAM ORANI DAHA FAZLA

2023 yılına göre kira oranı yüzde 36 artarken arz-talep durumundan dolayı yeni binalarda rakamların çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Öte yandan deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalarda zam oranlarının yüzde 100-200 oranında artabildiği de ifade ediliyor.

ÜÇ İLÇE PAHALILIK KONUSUNDA ZİRVEDE

Ulaşımı kolay olan Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş gibi merkezlerde çok daha yüksek." diye konuştu.

Yeşiltaş, bu ilçelerdeki ortalama kira fiyatının 50-55 bin lira bandında olduğunu kaydetti.

İZMİR VE ANKARA İSTANBUL'U TAKİPTE

İstanbul'u 26 bin lira ortalamayla İzmir takip ediyor.

İzmir'in ardından ise 22 bin lirayla başkent Ankara geliyor.

EV SATIN ALMAK DA BİR O KADAR ZOR

Ayrıca Megakent kiralar dışında ev sahibi olmak isteyenleri de oldukça zorluyor.

100 metrekarelik bir dairenin ortalama fiyatının 4 milyon lirayı aştığı belirtilirken bu durum istatistiklere de net biçimde yansıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre konut satışları bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 2 azalarak 113 bin 367 oldu.