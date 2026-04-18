Altının gramı 6 bin 996 liradan işlem görüyor

Küresel ve yurt içi piyasalarda altın fiyatları yükseliş eğilimini korudu.

Hafta sonu Kapalıçarşı ve kuyumcu piyasalarında yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altına yöneldi.

GRAM ALTIN 6 BİN 996 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Alış fiyatı 6 bin 965 lira olan gram altının satış fiyatı ise 6 bin 996 TL seviyelerinde bulunuyor.

Çeyrek altın ise alışta 11 bin 326 lira, satışta 6 bin 966 TL fiyatıyla işlem görüyor.

ONS FİYATI: 4 BİN 830 DOLAR

Yarım altının yaklaşık 22 bin 652 lira seviyesinde alış fiyatı ve önceki kapanışına göre yüzde 1,07 yükselişle 6 bin 966 TL'den satış fiyatı bulunuyor.

Alış fiyatı 4 bin 829 dolar olan ons altının satış fiyatı ise 4 bin 830 dolar seviyesinde.

KÜRESEL HAREKETLİLİK PİYASALARI ETKİLİYOR

Gram altının kısa vadede 7 bin TL psikolojik sınırını test etmesi bekleniyor.

Fiyatlardaki yükselişte, uluslararası gerilimler, dolar kurundaki hareketlilik ve güvenli liman arayışı etkili oldu.