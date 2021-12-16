Piyasalar, merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı

Fed'in dün açıkladığı faizi sabit bırakma kararının ardından bugün Avrupa tarafında, ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararlarının açıklanması bekleniyor.

Fed'in dün faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın varlık alımlarının azaltımını hızlandırmasının ardından Avrupa tarafında, ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların 2022'de para politikalarının seyrine dair görünümü netleştirmesi bekleniyor.

BUGÜN MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK

Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmasının ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak kararların yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

Fed, 2021'in son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarının azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı.

FED 2022'DE FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK

Bankanın ekonomiye ilişkin yayınladığı projeksiyonlarda ise gelecek yıl için 3 faiz artırımına işaret edilirken, enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik gelişmeler ve görünümün, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirterek, "Yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok." dedi. Omicron varyantının ekonomi için risk oluşturduğunu belirten Powell, maksimum istihdam yönünde hızla ilerlediklerini, ancak bir müddet daha iş gücüne katılımın güçlü olmayabileceğini söyledi.

NEW YORK ENDEKSİ ARTIŞA GEÇTİ

Gelişmelerin ardından dün New York borsasında güne kararsız başlayan endeksler yönünü yukarı çevirirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,2-97,0 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,4 seviyesinde yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, yeni güne pozitif başladığı görülüyor.

BORSA İSTANBUL, TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 artışla 2.162,26 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

DOLAR/TL 14.8061'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar/TL ise dün yüzde 2,8 artışla 14,8061'den kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,85 seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

11.30 Almanya, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, aralık imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, ekim ayı Konut Fiyat Endeksi

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.45 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı konut başlangıçları

16.30 ABD, aralık ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

17.15 ABD, kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI