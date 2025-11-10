Piyasalarda pozitif hava: BIST 100 haftaya yükselişle başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Bu durum yurt içi piyasalara da olumlu yansıdı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamlamıştı.

BORSA, HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle 10.974,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,76 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.974,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 artarken, holding endeksi yüzde 0,37 düştü.

EN FAZLA YÜKSELEN SEKTÖR "SİGORTA" OLDU

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,78 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile orman kağıt basım oldu.

BORSA İSTANBUL'DA DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.