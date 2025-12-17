Plast Eurasia 2025 Fuarı, sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Plastik endüstrisinin küresel buluşma noktası olan Plast Eurasia 2025-34. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektörün yurt içi ve yurt dışından yoğun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

TÜYAP Fuarcılık Grubu ile Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliğinde organize edilen fuar, bu yıl 43 ülkeden 1.507 firma ve firma temsilciliğini, 148 ülkeden 76.430 sektör profesyoneliyle İstanbul’da bir araya getirdi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK PLASTİK FUARI

Avrupa’da her yıl düzenlenen en büyük plastik endüstrisi fuarı olma özelliğini taşıyan Plast Eurasia, yalnızca bir ticaret platformu olmanın ötesinde, Türk plastik sanayisinin üretim gücünü, teknolojik kapasitesini ve küresel rekabetçiliğini uluslararası ölçekte ortaya koyan stratejik bir buluşma noktası olarak öne çıktı.

Fuar; plastik hammaddeleri, makine ve ekipmanları, otomasyon çözümleri, geri dönüşüm teknolojileri ve sürdürülebilir üretim uygulamaları başta olmak üzere sektörün tüm değer zincirini kapsayan geniş bir içeriğe ev sahipliği yaptı.

2 ÜLKENİN ALIM HEYETİ FUARDAYDI

Fuara ayrıca 23 ülkeden alım heyeti katılarak, Türk plastik sektörünün küresel ticaret ağlarının daha da güçlenmesine katkı sağladı.

Plast Eurasia 2025’in açılış töreni; kamu, sanayi, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, sektör sivil toplum kuruluşları ve uluslararası temsilcilerin üst düzey katılımıyla gerçekleştirildi.

Sektörü temsilen; TOBB Ambalaj Meclisi Başkanı Mustafa Tacir, Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Kenan Benliler, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Başkanı Şahan Eçin, Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkan Yardımcısı İsmail Turhan, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkan Vekili Kemal Albayrak, Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (PAKOP) Geçmiş Dönem Başkanı Remzi Kanbur, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Başkan Yardımcısı Belgin Sile, törende hazır bulundu.

ULUSLARARASI İLGİ

Ayrıca İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve İMES Başkanı Kemal Akar ile Silivri Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan da açılışa katılan isimler arasında yer aldı. Uluslararası düzeyde ise, Çin Plastik İşleme Endüstrisi Derneği Başkanı Zhanjie Wang’ın açılışta bulunması, Plast Eurasia’nın küresel etkisini ve Türkiye’ye duyulan uluslararası ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.

“BU FUAR, TÜRK PLASTİK SANAYİSİNİN KÜRESEL KONUMUNUN EN NET GÖSTERGESİ”

Plast Eurasia 2025’i değerlendiren PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, fuarın ulaştığı uluslararası başarıya dikkat çekerek şunları söyledi:

Plast Eurasia’yı yalnızca bir fuar olarak değil, Türk plastik sanayisinin dünyaya açılan vitrini olarak görüyoruz. Bugün Türkiye; Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise en büyük altıncı plastik mamul üreticisi konumundadır. 148 ülkeden gelen 76.000 sektör profesyonelinin İstanbul’da buluşması, Türk plastik sanayisinin küresel ölçekte ne denli güçlü, güvenilir ve rekabetçi bir yapıya sahip olduğunun en somut göstergesidir. Sanayicilerimiz, tüm küresel zorluklara rağmen üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatını artırmaya kararlılıkla devam etmektedir.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİ ODAKLI BÜYÜME

Fuar boyunca yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm teknolojileri, dijitalleşme ve akıllı üretim başlıklarının öne çıktığını vurgulayan Eroğlu, Plast Eurasia’nın sektörün geleceğine yön veren bir platform olduğunun altını çizdi:

Dünya plastik endüstrisi çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Sürdürülebilirlik, karbon ayak izi yönetimi, geri dönüştürülmüş içerik kullanımı ve dijital üretim artık rekabetin temel unsurları haline geldi. Plast Eurasia 2025’te sergilenen teknolojiler ve kurulan iş birlikleri, Türk plastik sanayisinin bu dönüşüme hazır olduğunu ve birçok alanda öncü rol üstlendiğini açıkça ortaya koydu. Türkiye; güçlü geri dönüşüm altyapısı, modern makine parkı ve nitelikli insan kaynağıyla Avrupa’nın önemli üretim ve tedarik merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

KÜRESEL TİCARET VE İŞ BİRLİKLERİ DAHA DA GÜÇLENDİ

Plast Eurasia 2025, yeni ticari bağlantıların kurulmasına ve mevcut iş birliklerinin derinleşmesine de önemli katkı sağladı. Özellikle alım heyetleri, B2B görüşmeler ve teknik temaslar sayesinde Türk plastik sanayicileri; Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya başta olmak üzere birçok pazarda yeni ihracat fırsatları yakaladı.

Plast Eurasia, önümüzdeki dönemde de Türk plastik sanayisini küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımayı, sektörde yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.