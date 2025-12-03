Plastikte yeşil dönüşüm Türkiye için tarihi fırsat sunuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyada yıllık olarak düzenlenen plastik fuarları arasında ikinci sırada yer alan ve her yıl plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları, üreticileri, tedarikçileri ve profesyonelleri bir araya getiren dev organizasyon, bu yıl 80 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak.

Türkiye'nin Avrupa’da Almanya’dan sonra 2'nci, dünyada da 6'ncı büyük plastik mamul üreticisi olduğunu kaydeden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, "Türk plastik sektörü, Türkiye’nin en ihracatçı, en dinamik, en hızlı dönüşen sanayisi. Sanayicimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ediyor. İşte bu fuar bunun en güçlü kanıtıdır." dedi.

Eroğlu, dünyada yaşanan yeşil dönüşümün Türkiye için tarihi bir rekabet fırsatı yarattığına da dikkat çekti.

FUAR BAŞLADI

Türkiye’nin plastik sanayisini küresel üretim, teknoloji ve ticaret merkezi konumuna taşıyan ve Avrupa'nın en önemli plastik endüstrisi fuarı olan Plast Eurasia İstanbul, yoğun bir katılımla kapılarını açtı.

"PLASTİKTE YEŞİL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR REKABET FIRSATI YARATIYOR"

Fuarın açılışında bir konuşma yapan PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye plastik sektörünün 11 milyon ton üretim, 53 milyar dolar ciro, 7 milyar doların üzerinde direkt, toplamda ise 15 milyar doları aşan ihracat ve 1,8 milyon ton dış ticaret fazlası ile Türkiye ekonomisine net katkı veren stratejik bir sektör olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin Avrupa’da Almanya’dan sonra 2'nci, dünyada da 6'ncı büyük plastik mamul üreticisi olduğunu kaydeden Eroğlu, "Bu tablo bize Türk plastik sektörünün, Türkiye’nin en ihracatçı, en dinamik, en hızlı dönüşen sanayisi olduğunu gösteriyor. Sanayicimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ediyor. İşte bu fuar bunun en güçlü kanıtıdır." dedi.

Dünyada yaşanan yeşil dönüşümün Türkiye için tarihi bir rekabet fırsatı yarattığının altını çizen Eroğlu, "AB’nin CBAM (Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması), geri dönüştürülmüş içerik zorunlukları ve plastik vergileri gibi düzenlemeleri çoğu ülke için risk yaratırken Türkiye için tarihi bir rekabet avantajına dönüşüyor. Türkiye'nin Avrupa’nın en güçlü geri dönüşüm ekosistemlerinden birine sahip olmasının yanında coğrafi yakınlık ve lojistik avantaj, Türkiye’yi AB’nin doğal tedarik merkezi yapıyor. PAGEV ve PAGÇEV’in izlenebilirlik, sertifikasyon ve veri altyapısı Türkiye’ye güçlü bir AB uyum avantajı sağlıyor. Ayrıca sektörümüz yeşil dönüşümü risk değil, rekabet üstünlüğü olarak görüyor. Bugün Türkiye plastik sektörü, yeşil dönüşümü avantaja çeviren nadir ülkelerden biridir." diye konuştu.

ÇİNLİLERDEN SEKTÖRE ÖZEL İLGİ

Son 10 yılda sektörün makine parkının büyük ölçüde yenilendiğini ve Avrupa’nın en modern üretim filolarından birine sahip olduğunu belirten Eroğlu, yapay zekâ ve otomasyonun sektörde yeni bir çağ başlattığını, Türkiye'nin de artık yalnızca üretim üssü değil, teknolojik dönüşüm üssü haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'de sektörün gücünün ve yaşanan dönüşümün uluslararası yatırımcıların da ilgisini çektiğini söyleyen Eroğlu, "Açılışımızda Çin Plastik Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Zhanje Wang'ın bulunması, Türkiye’ye duyulan küresel ilginin bir göstergesidir. Kendileri, Türkiye’nin 11 milyon tonluk üretim gücünü ve Avrupa’ya yakınlığını Çinli yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade ettiler." dedi.

PLASTİK ÜRETİMİNİN GELECEĞİ İÇİN EN KRİTİK ADIMLARDAN BİRİ SIFIR GRANÜL KAYBI PROGRAMI

Konuşmasında Sıfır Granül Kaybı Programı OCS'ye (Operation Clean Sweep) de değinen Eroğlu, şöyle devam etti:

Türkiye’de plastik üretiminin geleceği için en kritik adımlardan biri, OCS Programı’nın yaygınlaştırılmasıdır. Biz PAGEV olarak Türkiye’de OCS’nin resmî uygulama ortağıyız. Granül ve mikroplastik kaybını sıfıra indirmek için OSB’ler, üreticiler, lojistik firmaları ve limanlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Dünyada fark yaratan uygulamalarımızla OCS Difference Maker Ödülü’ne aday gösterildik, firmalarımızın çevre performansını artırmak için OCS eğitimleri, saha denetimleri ve rehber yayınları hazırlıyoruz. OCS'yi Türkiye’nin hem AB uyumunda hem de çevresel itibarında stratejik bir sıçrama hamlesi olarak görüyoruz. Türk plastik sektörünün, granül kaybını önleme konusunda dünyanın en hızlı aksiyon alan endüstrilerinden biri olduğunu da gururla söyleyebiliriz.

Türkiye plastik sektörünün başarısında PAGEV ve PAGÇEV’in çalışmalarının belirleyici rol oynadığını vurgulayan Eroğlu, yapılanları şöyle özetledi:

PAGEV olarak PAGEV Meslek Liseleri ile Türkiye’nin en geniş plastik eğitim altyapısını yürütüyoruz. RePlast Eurasia Fuarı ile geri dönüşüm ekosistemini büyütüyoruz, uluslararası plastik federasyonlarında (EuPC, Plastics Europe, APF vb.) Türkiye’yi temsil ediyoruz. Certiloop iş birliğiyle, AB standartlarında geri dönüştürülmüş içerik doğrulama sistemi sunuyoruz. Kamu politikalarında sektörün sesi olarak düzenleyici çerçevelerin oluşmasına katkı veriyoruz. Sektörel raporlar ve veri merkezimizle, Türkiye'nin en kapsamlı plastik sektörü veri altyapısını işletiyoruz. Uluslararası fuarlar ve delegasyonlarla, Türk plastik sanayisinin küresel pazarlardaki etkinliğini artırıyoruz.

PAGÇEV olarak da Türkiye’nin en gelişmiş izlenebilirlik ve geri dönüşüm altyapısını kuruyoruz, AB düzenlemelerine uyumu sağlayan raporlama ve doğrulama sistemlerini işletiyoruz ve geri dönüşüm sektörünü büyüten RePlast Eurasia Fuarı’nı organize ederek döngüsel ekonominin görünürlüğünü artırıyoruz.

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ GELECEĞE HAZIR

Dünyanın yeniden şekillendiği, tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu ve enerji, lojistik ve sürdürülebilirlik parametrelerinin değiştiği bu tip dönemlerin bazı ülkeler için risk, bazıları için ise yeni liderlik dönemlerinin başlangıcı olduğunu belirten Eroğlu, "Türkiye, bu süreci fırsata çevirecek üretim gücüne, dinamizme ve genç insan kaynağına fazlasıyla sahiptir. Bugün gördüğümüz tabloda, Türk plastik sektörü geleceğe hazırdır, teknolojiye hazırdır, yeşil dönüşüme hazırdır ve küresel rekabette liderliğe hazırdır." dedi.

Bu yıl 34.’sü gerçekleşen ve toplam 80 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak olan Plast Eurasia İstanbul Fuarı, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. iş birliği ile organize ediliyor.

Fuarın açılışına, İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder ile sektörün diğer STK başkanları, temsilcileri ve iş insanları katıldı.