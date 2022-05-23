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    Politika faiz beklentisi sabit kalması yönünde çıktı

    Merkez Bankası, 25 Mayıs Perşembe günü politika faizini açıklayacak. Açıklama öncesinde kararla ilgili anketler yapılmaya başlandı.
    • 23.05.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 15:12
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    Politika faiz beklentisi sabit kalması yönünde çıktı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), son toplantısında faizi sabit bırakmıştı.

    Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleşecek toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

    17 ekonomist faizin yüzde 14'te sabit kalmasını bekliyor

    AA Finans'ın 26 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

    AA-finans

    Yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 14

    Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.


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