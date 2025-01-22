Ramazan ayı öncesi fahiş fiyatların önlenmesi toplantısı yapıldı

İHA

Ramazan ayında fahiş fiyatın önüne geçilmesi amacıyla ilgili bakanlıklardan oluşan Gıda Komitesi üyeleri, Gıda Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların başta temel gıda ürünlerine erişiminde herhangi bir sorun ile karşılaşmaması amacıyla ticaret, gıda ve perakende sektörü temsilcileriyle buluştu.

Toplantıya, TOBB ve TESK Başkanlarının yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir Ticaret Borsaları Başkanları, perakende, yumurta, gıda ve ihtiyaç maddeleri, kırmızı et, kanatlı hayvancılık, un, makarna, yağ, süt, ambalajlı su, toptancı haller ile bakliyat sektörünün üst düzey temsilcileri katıldı.

RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE FİYATLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bakanlar tarafından, Ramazan ayı öncesinde ve yıl boyunca gıda arzı ve fiyatlarında sağlıklı fiyat oluşumu için alınacak önlemler ele alındı.

ENFLASYONDA KARARLILIĞA VURGU YAPILDI

Ayrıca Gıda Komitesi tarafından alınacak tedbirler hakkında sektör temsilcileri ve ilgili kurumlarca bilgilendirmeler yapıldı ve yılın tamamında enflasyon ile mücadele konusunda hükümetin kararlılığı da teyit edildi.

"GIDA ENFLASYONU İLE İLGİLİ TEDBİRLER ALINACAK"

Toplantı çerçevesinde Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gıda piyasalarında adil, rekabetçi ve şeffaf bir ticaret ortamı tesis etmek suretiyle, gıda enflasyonu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüleceğini ve gerekli bütün tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam edileceği belirtildi.