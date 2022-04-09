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    Ramazan geldi, Gaziantep'te baklava üretimi katlandı

    Gaziantep denince akla ilk gelenler arasında yer alan baklava Ramazan ayında daha çok tercih edildiği için çok daha fazla üretiliyor.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 11:01
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    Ramazan geldi, Gaziantep'te baklava üretimi katlandı

    Gaziantep'te, Ramazan ayıyla birlikte tatlı tüketimine talep artınca baklavacılarda hummalı çalışma başladı. Ramazanda artan talep ile kentte üretilen günlük 60 ton baklavanın yarısı, yurt dışına gönderiliyor.

    Ramazan'da üretim katlandı

    Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, Ramazan nedeniyle üretimlerinin 2 katına çıktığını söyledi.

    Yurt dışından talep geliyor

    Gaziantep'in tescilli lezzetlerinin başında gelen baklava, iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Baklava ustaları, ramazan ayında artan talep dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için humma çalışmalarını sürdürüyor.

    baklava

    30 ton üretim 2 katına çıktı

    Baklava ustası Ömer Çelebioğulları, Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanından baklavaya talebin 2 katına çıktığını belirtti. Ramazan öncesi kentte her gün 30 ton baklava üretildiğini kaydeden Çelebioğulları, artan taleple her gün 60 ton baklava üretildiğini, yarısının yurt dışına gönderildiğini dile getirerek, "Ramazan ayına çok yoğun girdik. Gaziantep baklavacılarının günlük üretimleri ortalama 30 ton civarındaydı. Üretim kapasitemiz Ramazan ile günlük 60 tona yükseldi. Bu üretimin de yüzde 50'sini yurt dışına özel kargolarımızla ulaştırıyoruz. Üretimimizin geriye kalan kısmının yarısını ise yurt içine gönderiyoruz." dedi.

    baklava

    Aynı sofrada buluşuldu, üretim arttı

    Ramazan ayı boyunca siparişlerinin 2 katına çıkma nedenlerinden birinin de pandeminin etkisinin azalması olduğunu kaydeden Ömer Çelebioğluları, “İnsanların iftar sofralarında buluşmaya başlaması ile baklava satışlarında artış oldu. Yurt dışından ve şehir dışından aşırı bir talep var. Pandeminin de etkisi kırılınca insanların hep birlikte sofraya oturmasıyla baklava satışlarımız da arttı." diye konuştu.

    baklava

    "Gaziantep'ten tüm dünyayı tatlandırıyoruz"

    Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci ise 2 yıldır tüm dünyada etkili olan pandemiden kaynaklı sokağa çıkma ile şehirler ve ülkeler arası seyahat kısıtlaması gibi tedbirlerden dolayı baklava satışlarında düşüş olduğunu söyledi. Bu yıl hem salgının etkisinin azalması hem de kısıtlamaların olmaması ile insanların bir arada vakit geçirdiğini anlatan Katmerci, şehirler ve ülkeler arası ziyaretlerin aktif olmasının baklava satışlarını olumlu etkilediğini belirtti. Katmerci, Ramazan ayı içinde üretimin normal zamanlara göre katlandığını ve Gaziantep'ten tüm dünyayı baklava ile tatlandırdıklarını dile getirdi.

    baklava

    baklava

    baklava

    baklava

    baklava


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