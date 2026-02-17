AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11 ayın sultanı Ramazan ayı Perşembe (19 Şubat) günü başlayacak.

Ramazan ayı öncesinde gıda alışverişleri yapılıyor.

Ay boyunca kırmızı et ve tatlı sofraların vazgeçilmezi olacak.

Bu süreçte İstanbul ve Ankara'da bulunan PERDER üyesi zincir marketler, Et ve Süt Kurumu (ESK) iş birliğine giderek, kırmızı etin ve tereyağın fiyatları sabitledi.

Kuru gıda ve yemiş toptancıları da bu karara katıldıklarını beyan etti.

Tarım Kooperatif'in KOOP MARKET mağazaları da fiyatlarda Ramazan boyunca fiyat indirimine gitti.

Vatandaşın gıdaya erişimini kolaylaştırmak için ilan edilen bu açıklama bugün bir yenisi daha eklendi.

"RAMAZAN'DA BAKLAVAYA ZAM YOK"

Ramazan ayında baklavaya zam yapılmayacağını dile getiren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "Ramazanda günlük ortalama 3 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz. Tabii bayramda biraz daha fazla oluyor. Bayramda ise (günlük) 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz.

Tüketicilerimiz rahat olsunlar. Ramazanda ve Ramazan Bayramı'nda baklava sektörü olarak kesinlikle zam yapmayacağız." açıklamasında bulundu.