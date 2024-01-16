Reklam Kurulu 2024'ün ilk toplantısında 24,6 milyon lira ceza kesti Tüketiciyi aldatıcı reklamlar ceza almaya devam ediyor. Reklam Kurulu'nun aldığı yeni karara göre artık reklamlarda, "indirim", "tasarruf", "XY karta/üyelere özel indirim/fırsat" gibi ibarelerle indirim yapıldığına ilişkin izlenim verilemeyecek.

AA

Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaparak, Reklam Kurulu'nda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklam ve haksız ticari uygulamaların incelendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, bu incelemelerin sonucunda Reklam Kurulu'nun bu yılın ilk toplantısında, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 24,6 milyon lira ceza verdiği aktarıldı.

Kurul, sadakat programıyla satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, "indirim", "tasarruf", "XY karta/üyelere özel indirim/fırsat" gibi ibarelerle indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacağı yönünde ilke kararı aldı.

162 dosyadan 141'i mevzuata aykırı bulundu

Kurulca, ocak ayı toplantısında görüşülen 162 dosyadan 141'inin mevzuata aykırı bulunduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile 24 milyon 608 bin 587 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

7 milyon 46 bin 663 lira idari para cezası

Açıklamada, tüketicileri aldatan indirimli satış dosyaları hakkında durdurma cezası ile 7 milyon 46 bin 663 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İndirim kartları, kuponlar, sadakat programları ele alındı

Kurulun, perakende ticaret sektöründe haksız rekabete yol açan yanıltıcı reklam ve uygulamalar ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları Ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz"da yapılan değişiklikle indirimli satış reklamlarına ilişkin önemli ilke kararı aldığının belirtildiği açıklama, şu ifadelere yer verildi:

Buna göre kılavuzda indirimli satış kapsamında değerlendirilmeyen belirlenen mal veya hizmet gruplarında tüketiciye uzun süreli fiyat indirimi hakkı veren indirim kartları, kuponlar, sadakat programları veya tüketicileri gelecekteki satın almalarına yönelik puan birikimine izin veren uygulamaların, satışa sunulan mal veya hizmetlerin büyük çoğunluğunu içerecek şekilde indirimli satış uygulaması haline dönüştüğü görüldü.

Bu ibarelerde indirim algısı yapılamayacak

Açıklamada, tüketicileri aldatıcı nitelikte uygulamaların önüne geçmek amacıyla sadakat programıyla satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, "indirim", "tasarruf", "XY karta/üyelere özel indirim/fırsat", "indirim öncesi fiyat" gibi ibareler ya da üstü çizili fiyat veya aşağı yönlü trend grafiği gibi görseller kullanılarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacağının ilke kararı olarak belirlendiği bildirildi.

Fiyat karşılaştırmalarını zorlaştıran, aldatıcı uygulamalarla daha etkin mücadele edilecek

Böylelikle tüketicilerin indirimli satış kampanyalarındaki fiyat karşılaştırmalarını zorlaştıran, aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin şekilde korunmasına yönelik bütüncül bir adım atıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İndirimli satış kampanyalarına ilişkin tüketicilerin manipülatif ve aldatıcı uygulamalar karşında korunmasına yönelik denetimlere Reklam Kurulu tarafından aralıksız devam ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)